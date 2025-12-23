普發一萬嘉義市農曆年前加碼發6000元、新竹市發5000元消費金！全台地方政府普發現金進度一次看【不斷更新】
普發一萬不少民眾都已收到登記入帳或完成領現。地方縣市也傳出普發現金的聲浪，包含新竹市發5000元消費金、新竹縣橫山鄉加碼發放5000元，嘉義市也通過普發6000元，讓其他地區居民好羨慕！究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！
確認加碼縣市
嘉義市
嘉義市議會聯席會議12月22日審查「嘉義市振興經濟加碼普發6000元現金」新台幣16億2100萬元等相關預算案，並照原編列內容通過，議會今天上午進行二、三讀會，並在會中三讀通過。至於「加碼普發現金每人6000元計畫」，所發放對象、領取條件及發放日期、設籍基準日等細節，市府表示，近日就會公布，且以市府公告為準，預計農曆年前發放。（點我看相關新聞）
新竹市
新竹市代理市長邱臣遠10月8日表示，規畫於明（2026）年針對新竹市民發放新台幣5000元消費金，推動內需經濟、活化產業，相關預算將送新竹市議會審議。今年9月30日前設籍新竹市的民眾均可領取，65歲以上長者免申請，直接匯入帳戶；其他市民可透過「新竹通App」（iOS下載請點我、Android下載請點我）線上申請或臨櫃領取現金，估計超過45萬名市民受惠。（點我看相關新聞）
新竹縣
民進黨議員歐陽霆9月30日提案普發3.4萬元給新竹縣民、實現還稅於民，獲議會通過。新竹縣長楊文科10月7日表示，「這項提案在現階段，確實無法執行」，並稱縣府目前仍有約81億元長短期負債，加上中央明年度補助款尚未定案、經費尚未到位，縣府甚至必須向銀行舉債來維持日常運作。（點我看相關新聞）
值得注意的是，新竹縣橫山鄉公所公告，為改善民眾生活條件，凡在今（2025）年8月4日以前設籍新竹縣橫山鄉者，每人可以領取生活補助金新台幣5000元，受惠民眾約1萬1900人，11月25日起開始發放，請鄉民攜帶身分證等資料，前往通知單上寫明的指定發放站領取。（點我看相關新聞）
其他縣市情況
台北市
台北市議會民進黨團提案要求台北市政府比照立法院落實「還稅於民」的精神，加碼普發現金2.1萬元；國民黨團雖支持普發，但未訂金額。台北市長蔣萬安在市議會備詢時則明確表示，根據主計處與財政局的完整評估，台北市財政「目前沒有條件發放現金」，並進一步承認在其任期內將不會再推動普發政策。（點我看相關新聞）
看更多》普發一萬台北市加碼抽獎！消費登錄發票就抽1000萬現金、台積電股票 3分鐘搞懂「來台北有購嗨」
新北市
新北市議會民進黨團10月28日在議會總質詢，呼籲新北市加碼普發現金。新北市長侯友宜回應，「債都還沒還完，要怎麼發現金？這說不過去」，強調新北市歲入歲出仍有短差，累計債務高達887億元，而普發4.6萬元的總金額達1862億元，但市府人員經費加上相關基金就要800多億，「拿去發現金，市府就沒辦法做事了。」（點我看相關新聞）
基隆市
民進黨議員鄭文婷8月11日在基隆市議會提出動議，建議基隆市政府普發市民2萬元，不過多位議員持反對意見。基隆市政府副發言人林廷翰對此表示，尊重議員質詢。最終議長童子瑋裁示，請市府依各議員意見研處，並無實質結論。（點我看相關新聞）
桃園市
民進黨議員魏筠10月2日在桃園市議會中提出臨時動議，主張桃園市政府應「還稅於民」，普發桃園市民每人現金1.5萬元，議場一致同意通過，桃園市議會國民黨團也表達支持，但稱現金普發要動用大量財源，應由中央全額補助。桃園市政府府則回應，「尊重議會決議，但基於財務現況，實無普發現金餘裕，將優先把資源投入在公共建設與市民所需上。」（點我看相關新聞）
看更多》普發一萬桃園市加碼抽獎！消費登錄發票就抽100萬現金 一文搞懂「桃園百倍奉還」
苗栗縣
暫無相關資訊。
台中市
台中市議會11月13日市政總質詢中，多名市議員再問台中市長盧秀燕會不會加碼普發現金？盧秀燕說，「只要有錢，我非常願意發」，但市府現在沒錢，若要舉債發錢，需要全體市民有相當共識。（點我看相關新聞）
彰化縣
民進黨議員賴清美10月8日指出，既然縣府財政壓力減輕，可以考慮比照新竹市發放消費金；國民黨縣議員曹嘉豪則強調，不排斥發放現金，但要量力而為。不過，彰化縣政府表示，財政收支劃分法修正通過後，財政仍屬拮据，目前並無財源可規畫發放消費金，因為「錢不夠用」。（點我看相關新聞）
南投縣
暫無相關資訊。
雲林縣
雲林縣議會11月3日總質詢，關於議員建議縣府普發現金，雲林縣長張麗善回覆，雲林縣有65萬多人，若人人普發一萬就要65億元，她雖已還債100億元，但尚有127億元債務，縣府必須在財政有餘裕前提下，才能普發現金，但現階段雲林縣沒有條件普發現金。（點我看相關新聞）
嘉義縣
嘉義縣梅山鄉公所公告，配合「梅山鄉韌性經濟方案」推動，將發放鄉民慰助金3000元，對象是今年8月31日前設籍嘉義縣梅山鄉且發放時仍在籍者、8月31日出生新生兒和8月31日（含）後死亡者，均符合領取資格。全鄉18個村，第一階段12月8日至12月12日，安排各村發放；第一階段未領取者，可於12月31日前機關上班日，前往梅山鄉公所社會課領取，逾期視同放棄。（點我看相關新聞）
台南市
民進黨團8月18日在台南市議會提案將台南超收的稅額和罰款，以普發現金的方式還給市民；國民黨團也表示同意，並建議普發1000元。對此，台南市長黃偉哲說，市府財政有困難，但承諾會進行研議。（點我看相關新聞）
高雄市
暫無相關資訊。
屏東縣
暫無相關資訊。
宜蘭縣
暫無相關資訊。
花蓮縣
民進黨籍花蓮縣議員張美慧呼籲，花蓮縣政府應加碼普發現金，並舉出實例，在明年度預算書中，農會產銷班從40萬元增加到600萬元，夏戀嘉年華預算也較今年增加1000萬元，質疑有浮編問題。對此，花蓮縣長徐榛蔚解釋，這些相關補助都是全面性的；至於是否普發現金，還要考量縣府財政紀律。（點我看相關新聞）
台東縣
台東縣長饒慶鈴推動開源節流見效，成功將56億元負債清零，創下台東縣政府首見無舉債紀錄。也因此，國民黨籍台東縣議員張國洲11月17日質詢時指出，部分財源來自超徵稅額，建議還稅於民，普發現金。饒慶鈴回覆，今年作業時程趕不及，將研議明年是否可行。（點我看相關新聞）
澎湖縣
暫無相關資訊。
金門縣
暫無相關資訊。
連江縣
暫無相關資訊。
