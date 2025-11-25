普發一萬必買專櫃乳霜清單！1萬元上下乳霜推薦10款：La Mer、Dior抗老修護首選
面對歲月與環境的雙重壓力，肌膚彈力與光澤逐漸流失，「抗老乳霜」成為維持膚況穩定的關鍵投資。尤其近期普發一萬，正是入手專櫃頂級乳霜的絕佳時機！本篇嚴選10款1萬元上下的專櫃頂級乳霜，從修護、緊緻、淡紋到保濕，帶妳一次收藏人氣抗老美容清單。
1萬元上下專櫃頂級乳霜推薦1：Chanel
以「年輕逆齡三角」為靈感的香奈兒逆齡系列，針對顴骨至下巴範圍老化下垂問題對症下藥，絲滑質地蘊含珍稀「無刺蜂蜂蜜」，能強化肌底結構、恢復彈力、撫平深層皺紋、緊實肌膚輪廓。乳霜質地親膚不黏膩，無香料配方更適合敏感肌使用。（商品價格：50g，NTD6,380）
1萬元上下專櫃頂級乳霜推薦2：Guerlain
以黑蜂修護科技聞名的皇家蜂王乳系列，旗下這款全能乳霜結合烏埃尚島黑蜂蜂蜜與積雪草蠟複合物，兼具修護與滋潤力。質地清爽不黏膩，可用於臉部與身體，厚敷更能作為急救面膜，一夜改善乾燥粗糙、穩定膚況。（商品價格：80ml，NTD9,300）
1萬元上下專櫃頂級乳霜推薦3：Dior
延續品牌對玫瑰花植能量的極致運用，Dior以「玫瑰胜肽複合物」為核心，同時採用95%天然成分製成，修護同時舒緩肌膚，提升肌膚澎潤度與光澤。質地細膩輕盈，適合想抗老又怕厚重的膚質。（商品價格：15ml，NTD5,450）
1萬元上下專櫃頂級乳霜推薦4：SK-II
一上市便備受看好的SK-II頂級系列LXP，靈感取自日本「金繼」工藝，象徵修復之美，成分中更蘊含青春露8倍PITERA™與珍稀黃金蠶絲精華，能為肌膚注入極致修護能量，實現撫平細紋、緊緻肌膚等抗老期待。（商品價格：30g，NTD11,000）
1萬元上下專櫃頂級乳霜推薦5：Shiseido
以獨家CCN2凍齡科技為養膚核心，同時結合延命草、玉露、維他命C等高效抗老配方，夜間深層修護同時潤澤肌膚，有效促進膠原生成、淡化皺紋、提升肌膚緊緻。瓶身靈感更來自日本西陣織工藝，一次享受養膚儀式與文化美學。（商品價格：50ml，NTD11,500）
1萬元上下專櫃頂級乳霜推薦6：La Mer
頂級乳霜的指標La Mer 經典乳霜怎麼能錯過！厚實乳霜質地蘊含招牌Miracle Broth™奇蹟活凝金萃，有效達到深層修護乾燥、穩定敏感膚況，同時撫平皺紋、提亮膚色。不只是熟齡肌膚的抗老依賴，也是敏弱膚況的呵護救星。（商品價格：30ml，NTD7,900）
1萬元上下專櫃頂級乳霜推薦7：Lancôme
升級版「玫瑰霜」啟發於韓國水光針和新醫美成分「PDRN」，以永生玫瑰能量搭配PDRN修復科技，搭載玫瑰萃取修護能量，質地輕盈卻有著極高滋潤度，有效達到深層緊緻，提拉輪廓線與撫紋功效。（商品價格：30ml，NTD7,600）
1萬元上下專櫃頂級乳霜推薦8：Decorté
日本頂級抗老專家Decorté黛珂，旗下這款晚霜專為夜間修護設計，成分添加歐蓍草與穿心蓮萃取，能幫助肌膚在睡眠中補足元氣、改善疲態膚況、乾燥細紋、恢復肌膚密度與彈性。搭配上細緻的木質花香，讓保養儀式也能兼具療癒感。（商品價格：50g ，NTD9,100）
1萬元上下專櫃頂級乳霜推薦9：RéVive
專注於機能抗老科技的RéVive，旗下這款晚霜採用「精準三重煥白科技」為核心，結合68胜肽、A醇與神經醯胺等凍齡配方，能於夜間強化修復效能，一次滿足淡化斑點、緊緻膚質、均勻膚色、修護肌膚屏障多重美容期待。（商品價格：50ml，NTD11,500）
1萬元上下專櫃頂級乳霜推薦10：Benefique
選用桂皮、楊桃葉、魚腥草等植萃複方為美容基礎，Benefique此款頂級乳霜，不只擁有高效抗老活性，更具備保濕成分S-173與TIME TUNE®，滋潤度高、輕盈不黏膩，搭配上清新香氛，改善乾燥細紋、提升彈力之餘，更能同時穩定膚況。（商品價格：40g，NTD11,000）
【延伸閱讀】
《新聞女王2》余詩曼髮型盤點！50歲減齡中長髮5款推薦，優雅又顯小臉
