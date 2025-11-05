普發一萬怎麼領？11/5開放登記 領取資格為何？5種領取方式、入帳時間、Q&A一次看
普發一萬11/5開始依照身分證尾數分流，在指定官網（10000.gov.tw）登記領取，11/10全部開放登記！最快可以在12日開始入帳。第二階段則開放現領，可在ATM和郵局臨櫃領現金。究竟這一萬元該怎麼領？何時發？誰有資格領取？Yahoo新聞編輯室整理最新資訊如下：
看更多》普發一萬登記怎麼做？小編手把手教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握
普發一萬何時領？
行政院10月23日公布普發現金1萬元領取方式，登記入帳、直接入帳以及造冊發放領取速度最快，都是11月12日入帳，另外ATM領現11月17日開放、郵局臨櫃領現則在11月24日開放。
普發一萬怎麼領？
普發一萬領起方式分成五類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。
1. 登記入帳：
登記時間：11月5日上午8時起開放民眾預先在指定官網（10000.gov.tw）選擇登記入帳；截止日期為2026年4月30日23時59分止，11月13日起開放查詢。
登記流程：於普發現金官網登記入帳頁面，依序輸入身分證字號或居留證號、金融機構帳號、健保卡號，登記完成後，1萬元屆時就會直接入帳至指定的金融帳戶。
未成年人代領：未滿13歲孩童可由父母或監護人其中1人代領。如為代領人時，登記頁面之「身份證統一編號」、「金融機構代號」、「金融機構帳號」欄位請輸入「代領人」資料，「發放對象健保卡號」請輸入孩童的健保卡號。
登記日期順序以及身分證統一編號或居留證統一證號尾數依序為：
11月5日：0、1
11月6日： 2、3
11月7日：4、5
11月8日：6、7
11月9日：8、9
11月10日：不限
2. ATM領現：含郵局共16家指定金融機構，實體ATM領取現金。跨行提領民眾免收手續費。
開放領取時間：2025年11月17日起至2026年4月30日止
領取限制：限本人領取、未滿13歲者可由父母或監護人其中1人代領、持居留證者，不適用代領功能
準備證件：提款卡（本人/代領人）、身分證統一編號或居留證統一證號（本人/代領人）、發放對象健保卡卡號
提領地點：指定金融機構（含郵局）實體 ATM 機台領取：包含臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、台北富邦商業銀行、中華郵政公司等。
ATM 機台會張貼下列服務識別貼紙，方便民眾辨識領取：
將本人／代領人提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證統一編號或居留證統一證號及發放對象健保卡號，交易成功後領取現金1萬元。
3. 郵局領現：
開放領取時間：自2025年11月24日起至2026年4月30日止
本人領取：需準備健保卡；若無健保卡，或健保卡無照片或照片不足以辨識身分，則須另攜身分證或居留證
他人代領：受託人須持具照片的身分證明文件（如健保卡、身分證或居留證）正本，並同時攜帶委託人健保卡或身分證、居留證之一；若兩者皆未持有，則應出具戶口名簿或戶籍謄本正本以供查驗。
領取流程：至郵局臨櫃辦理，經確認領取資格及金額無誤後簽收。為維持秩序與分流作業，臨櫃發放作業的第一周（2025年11月24日至11月29日）將依身分證或居留證統一編號尾數實施單、雙號分流。
周一、三、五開放尾數為單號（1、3、5、7、9）者領取；周二、四、六則開放尾數為雙號（2、4、6、8、0）者領取。年滿65歲的長者及身心障礙人士不受分流限制，郵局將優先引導其至友善或無障礙窗口辦理。
4. 造冊發放：
設籍屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉等偏鄉地區的民眾，於10月24日至10月28日（每日8時至18時），前往當地派出所登記，也可替設籍該鄉之親友辦理代領之登記。11月12日起至11月25日（每日8時至18時）前往原受理登記之派出所領取現。
矯正機關收容人，則由矯正署造冊後發放。
5. 特定對象直接入帳：已領取勞保年金、國民年金、老農津貼等特定政府補助族群，免登記直接匯入帳戶，將會在11月12日直接將普發現金匯入帳戶領。
普發一萬領取資格為何？
2026年4月30日以前，符合下列資格之一者，皆可領取普發一萬：
國內現有戶籍之國民。
政府機關因公派駐國外於國內現無戶籍之人員及其具有我國國籍之眷屬。
取得台灣地區居留許可之無戶籍國民。
大陸地區人民為國內現有戶籍國民之配偶，且取得台灣地區依親居留、長期居留許可。
外國人為國內現有戶籍國民之配偶，且取得居留許可。
香港或澳門居民為灣地區人民之配偶，且取得居留許可。
前三項大陸地區人民、外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止。
第三項至第七項之人取得定居許可，尚未設戶籍。
取得我國永久居留許可之外國人。
目前懷孕中的媽媽，若寶寶是在2026年4月1日至2026年4月30日間在國內出生，並領有出生證明的國民，且其生母或生父符合上述資格之一者，也可以領取1萬元喔。
普發一萬Q&A
普發一萬代領可以嗎？
代領人須攜帶本人附照片證件（如身分證、健保卡或居留證）並出示申領者健保卡，不必額外填寫委託書。
普發一萬登記會有個資疑慮嗎？
行政院表示，登記入帳沒有資安問題，會嚴格加密保護，並僅限本次普發現金專案使用，結束後2個月完全刪除。
普發一萬超過期限還可以領取嗎？
普發一萬領取時間開放到2026年4月30日，截止期限前一個月的新生兒，則可在2026年5月22日前領取普發一萬，超過期限將無法領取。
普發一萬 未成年人以及受監護宣告的人如何領取？
未滿7歲【107年11月6日(含)後出生】符合發放資格者，應由父母或監護人其中一人代為領取。
7歲至未滿13歲【101年11月6日(含)至107年11月5日出生】符合發放資格者，可由本人自行領取，或由父母或監護人其中一人代為領取。
受監護宣告之符合發放資格者，應由父母或監護人其中一人代為領取。
普發一萬政府會簡訊通知嗎？是否是詐騙？
先前就有民眾接獲普發一萬的詐騙簡訊，內政部警察署提醒：
政府不會：
傳簡訊或 Email 要你點連結登錄
打電話叫你到 ATM 或網銀操作轉帳
只要遇到這些話術，就是詐騙！
提醒民眾：
❌不點擊可疑連結
❌不填寫個資帳號
❌不匯款任何費用
❌不轉傳陌生訊息
更多問題都可以直接到普發一萬官網尋求解答
普發一萬相關新聞看更多》
其他人也在看
普發一萬現金登記首日逾百萬人完成 官網順暢 不到兩分鐘搞定
普發一萬現金登記入帳今天上午8時起，於官網（https://10000.gov.tw/）開放線上登記，首日開放身分證字號或居留證號尾數為0、1的民眾進行登記。今天登記的民眾表示，網站登記流程順暢，只要備妥相關資料，不到兩分鐘即可完成，也沒有網路塞車的現象。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
盤後籌碼／外資小調節51億 記憶體這2檔竟然買到漲停！
美國最高法院就川普關稅案展開辯論，道瓊（5）日收漲超過200點，AMD領漲推升AI族群，美股全面反彈。受惠美股上漲與AI資金回流，台股強勢反攻，終場大漲182點、收27,899點，成交值4,991億元。雖然外資仍小幅賣超51.6億元，但三大法人合計轉為買超15.8億元，推升大盤止穩反彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
鳳凰颱風恐「直穿台灣」！專家示警：對台灣最不利
鳳凰颱風恐「直穿台灣」！專家示警：對台灣最不利EBC東森新聞 ・ 16 小時前
普發一萬一定要登記嗎？可領現金嗎？家人過世可領取嗎？普發現金必看6大QA
普發一萬登記自5日開始，依照身分證字號尾數分流，在指定官網（10000.gov.tw）登記領取，後續11/10起每個人都可以全部開放登記，若明天無法登記的民眾也不用擔心焦慮，可以一直領取到2026年4月30日為止。Yahoo新聞整理最簡單基本的QA，提供網友了解。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 天前
一周大事（11/2-11/8）：黃明志涉謝侑芯命案／普發一萬／非洲豬瘟／世界大賽道奇二連霸／柬埔寨太子集團遭扣45億資產
本周一周大事包括：黃明志涉謝侑芯命案 遭通緝已投案、普發一萬登記開始 最快11/12入帳、非洲豬瘟禁宰令解除 台中3首長遭拔官、世界大賽道奇二連霸 山本由伸登板後援奪MVP、柬埔寨太子集團涉在台洗錢 北檢拘25人扣45億資產Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 13 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 13 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 9 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 17 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 19 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 15 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
日系車最後一搏？2025 Japan Mobility Show 日本移動展5大看點曝光
2025 Japan Mobility Show是近期車壇熱點，看著日本車廠傾巢祭出壓箱寶，彬彬有禮地向全世界展示獨家絕學。你一定想知道本屆車展有哪些重點？日本汽車產業要往哪裡走？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 22 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前