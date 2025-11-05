普發一萬怎麼領？11/5開放登記 領取資格為何？5種領取方式、入帳時間、Q&A一次看

普發一萬11/5開始依照身分證尾數分流，在指定官網（10000.gov.tw）登記領取，11/10全部開放登記！最快可以在12日開始入帳。第二階段則開放現領，可在ATM和郵局臨櫃領現金。究竟這一萬元該怎麼領？何時發？誰有資格領取？Yahoo新聞編輯室整理最新資訊如下：

看更多》普發一萬登記怎麼做？小編手把手教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握

普發一萬11/5開放預登記 。（示意圖／Getty Image）。

普發一萬何時領？

行政院10月23日公布普發現金1萬元領取方式，登記入帳、直接入帳以及造冊發放領取速度最快，都是11月12日入帳，另外ATM領現11月17日開放、郵局臨櫃領現則在11月24日開放。

廣告 廣告

（圖／行政院提供）

普發一萬怎麼領？

普發一萬領起方式分成五類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。

（圖／行政院提供）

1. 登記入帳：

登記日期順序以及身分證統一編號或居留證統一證號尾數依序為：

11月5日：0、1

11月6日： 2、3

11月7日：4、5

11月8日：6、7

11月9日：8、9

11月10日：不限

（圖／數位發展部提供）

2. ATM領現：含郵局共16家指定金融機構，實體ATM領取現金。跨行提領民眾免收手續費。

開放領取時間：2025年11月17日起至2026年4月30日止

領取限制：限本人領取、未滿13歲者可由父母或監護人其中1人代領、持居留證者，不適用代領功能

準備證件：提款卡（本人/代領人）、身分證統一編號或居留證統一證號（本人/代領人）、發放對象健保卡卡號

提領地點：指定金融機構（含郵局）實體 ATM 機台領取：包含臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、台北富邦商業銀行、中華郵政公司等。

ATM 機台會張貼下列服務識別貼紙，方便民眾辨識領取：

普發一萬ATM機臺辨識貼紙。圖片來源：普發一萬官網

將本人／代領人提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證統一編號或居留證統一證號及發放對象健保卡號，交易成功後領取現金1萬元。

3. 郵局領現：

開放領取時間：自2025年11月24日起至2026年4月30日止

本人領取：需準備健保卡；若無健保卡，或健保卡無照片或照片不足以辨識身分，則須另攜身分證或居留證

他人代領：受託人須持具照片的身分證明文件（如健保卡、身分證或居留證）正本，並同時攜帶委託人健保卡或身分證、居留證之一；若兩者皆未持有，則應出具戶口名簿或戶籍謄本正本以供查驗。

領取流程：至郵局臨櫃辦理，經確認領取資格及金額無誤後簽收。為維持秩序與分流作業，臨櫃發放作業的第一周（2025年11月24日至11月29日）將依身分證或居留證統一編號尾數實施單、雙號分流。

周一、三、五開放尾數為單號（1、3、5、7、9）者領取；周二、四、六則開放尾數為雙號（2、4、6、8、0）者領取。年滿65歲的長者及身心障礙人士不受分流限制，郵局將優先引導其至友善或無障礙窗口辦理。

4. 造冊發放：

設籍屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉等偏鄉地區的民眾，於10月24日至10月28日（每日8時至18時），前往當地派出所登記，也可替設籍該鄉之親友辦理代領之登記。11月12日起至11月25日（每日8時至18時）前往原受理登記之派出所領取現。

矯正機關收容人，則由矯正署造冊後發放。

（圖／行政院提供）

5. 特定對象直接入帳：已領取勞保年金、國民年金、老農津貼等特定政府補助族群，免登記直接匯入帳戶，將會在11月12日直接將普發現金匯入帳戶領。

（圖／行政院提供）

普發一萬領取資格為何？

2026年4月30日以前，符合下列資格之一者，皆可領取普發一萬：

國內現有戶籍之國民。

政府機關因公派駐國外於國內現無戶籍之人員及其具有我國國籍之眷屬。

取得台灣地區居留許可之無戶籍國民。

大陸地區人民為國內現有戶籍國民之配偶，且取得台灣地區依親居留、長期居留許可。

外國人為國內現有戶籍國民之配偶，且取得居留許可。

香港或澳門居民為灣地區人民之配偶，且取得居留許可。

前三項大陸地區人民、外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止。

第三項至第七項之人取得定居許可，尚未設戶籍。

取得我國永久居留許可之外國人。

目前懷孕中的媽媽，若寶寶是在2026年4月1日至2026年4月30日間在國內出生，並領有出生證明的國民，且其生母或生父符合上述資格之一者，也可以領取1萬元喔。

（圖／行政院提供）

普發一萬Q&A

普發一萬代領可以嗎？

代領人須攜帶本人附照片證件（如身分證、健保卡或居留證）並出示申領者健保卡，不必額外填寫委託書。

普發一萬登記會有個資疑慮嗎？

行政院表示，登記入帳沒有資安問題，會嚴格加密保護，並僅限本次普發現金專案使用，結束後2個月完全刪除。

（圖／行政院提供）

普發一萬超過期限還可以領取嗎？

普發一萬領取時間開放到2026年4月30日，截止期限前一個月的新生兒，則可在2026年5月22日前領取普發一萬，超過期限將無法領取。

普發一萬 未成年人以及受監護宣告的人如何領取？

未滿7歲【107年11月6日(含)後出生】符合發放資格者，應由父母或監護人其中一人代為領取。

7歲至未滿13歲【101年11月6日(含)至107年11月5日出生】符合發放資格者，可由本人自行領取，或由父母或監護人其中一人代為領取。

受監護宣告之符合發放資格者，應由父母或監護人其中一人代為領取。

普發一萬政府會簡訊通知嗎？是否是詐騙？

先前就有民眾接獲普發一萬的詐騙簡訊，內政部警察署提醒：

政府不會：

傳簡訊或 Email 要你點連結登錄

打電話叫你到 ATM 或網銀操作轉帳

只要遇到這些話術，就是詐騙！

提醒民眾：

❌不點擊可疑連結

❌不填寫個資帳號

❌不匯款任何費用

❌不轉傳陌生訊息

（圖／行政院提供）

普發一萬的詐騙簡訊。（圖片來源：新北市警察局少年警察隊）

普發一萬已經讓很多詐騙集團有機可乘，內政部警察署提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢登入。（圖片來源：內政部警政署）

更多問題都可以直接到普發一萬官網尋求解答

普發一萬相關新聞看更多》