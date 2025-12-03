普發一萬持續發放 他歎「買氣沒變好」：零售業有同感嗎？

普發一萬發放作業持續進行，相關話題仍屢成熱議，有網友分享自身觀察，表示普發一萬似乎沒有刺激買氣的作用，對此原PO也忍不住好奇其他網友的看法，「零售業有同感嗎？」

先前政府為鼓勵民眾消費，曾發行振興券、消費券來刺激買氣，近來普發一萬，有網友也在論壇Threads發文分享自身觀察，認為普發一萬似乎沒有刺激買氣的作用，好奇其他網友的看法，「我發現普發一萬好像買氣沒有變得比較好呢？零售業有同感嗎？」

貼文一出，不少網友分享「拖到11月發，剛好地價稅、汽機車保險、還是工會的勞保費都在這時間段，一般市井小民都拿去繳費了吧」、「繳費就直接空了，無法消費」、「剛到手就去繳帳單了」、「繳費就沒了」、「各種繳費還倒貼勒」、「水電瓦斯電話費～沒了」、「正好換季買了冬天的被子，其他繳費完就差不多了」、「花1千元，其餘9千繳保險」、「進戶頭沒什麼感覺」、「一萬要拿去繳地價稅，所以又還給政府了」、「還沒去領，但地價稅單就先來了。然後繳完地價稅就差不多沒了」、「買機票或股票」、「因為發現金，所以很多人拿了不花～」

也有網友分析「10000不是振興卷是普發現金呀，沒有強迫要消費掉，可以存起來」、「因為很多人都拿普發來繳貸款帳單類或存著，並不是像消費券形態必須消費花掉」、「不會變比較好，因為不是消費券不會強制使用在一般消費上」、「現金本來帶動消費的效果就很差，消費券才比較有效」、「因為是現金，如果是消費劵就會強迫消費」。

撰稿：吳怡萱