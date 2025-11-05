普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！
看更多》普發一萬登記怎麼做？小編手把手教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握
台北市
台北市議會10月8日開議，民進黨團提案普發2.1萬元，以擴大內需、落實還稅於民的立法精神。國民黨團贊成普發現金，但未明定金額，表示將交由台北市政府評估財政狀況後提出適當比例發放，授權北市府彈性考量。10月15日，台北市議會大會一讀會通過藍、綠兩版本，普發現金一案交付委員會審查。（點我看相關新聞）
新北市
新北市議會民進黨團8月20日提案普發4.6萬元還稅於民，議會無異議通過，議長蔣根煌裁示交由新北市政府研究辦理。新北市長侯友宜10月1日回應，不管是賣土地、舉債，都無法發到4.6萬，希望議員們多多慎思。（點我看相關新聞）
基隆市
民進黨議員鄭文婷8月11日在基隆市議會提出動議，建議基隆市政府普發市民2萬元。基隆市政府副發言人林廷翰對此表示，尊重議員質詢。（點我看相關新聞）
桃園市
民進黨議員魏筠10月2日在桃園市議會中提出臨時動議，主張桃園市政府應「還稅於民」，普發桃園市民每人現金1.5萬元，議場一致同意通過，桃園市議會國民黨團也表達支持，但稱現金普發要動用大量財源，應由中央全額補助。桃園市政府府則回應，「尊重議會決議，但基於財務現況，實無普發現金餘裕，將優先把資源投入在公共建設與市民所需上。」（點我看相關新聞）
新竹縣
民進黨議員歐陽霆9月30日提案普發3.4萬元給新竹縣民、實現還稅於民，獲議會通過。新竹縣長楊文科10月7日表示，「這項提案在現階段，確實無法執行」，並稱縣府目前仍有約81億元長短期負債，加上中央明年度補助款尚未定案、經費尚未到位，縣府甚至必須向銀行舉債來維持日常運作。（點我看相關新聞）
新竹市
新竹市代理市長邱臣遠10月8日表示，規畫於明（2026）年針對新竹市民發放新台幣5000元消費金，推動內需經濟、活化產業，相關預算將送新竹市議會審議。今年9月30日前設籍新竹市的民眾均可領取，65歲以上長者免申請，直接匯入帳戶；其他市民可透過「新竹通App」（iOS下載請點我、Android下載請點我）線上申請或臨櫃領取現金，估計超過45萬名市民受惠。（點我看相關新聞）
苗栗縣
暫無相關資訊。
台中市
台中市議會9月24日持續討論「普發現金5萬元」，民進黨議員要求將超徵稅收還給市民，國民黨議員則說發5萬是假的，雙方爭執不下，議長張清照裁示由台中市政府研議辦理，一個月後向市議會報告。（點我看相關新聞）
彰化縣
民進黨議員賴清美10月8日指出，既然縣府財政壓力減輕，可以考慮比照新竹市發放消費金；國民黨縣議員曹嘉豪則強調，不排斥發放現金，但要量力而為。對此彰化縣政府回應，縣庫財源拮据，目前不可能跟進，因為錢不夠用。（點我看相關新聞）
南投縣
暫無相關資訊。
雲林縣
民進黨議員蔡孟真、張維崢8月26日在縣議會提案，比照中央「還稅於民」的精神，將過去四年中央退稅補助的50.38億元普發現金給縣民，每人1萬元，至少今年應退1000元。雲林縣長張麗善回應，每一年的退稅補助預算早已審議通過、執行完畢，50.38億元不存在。議長黃凱最後裁示，請縣府認真研議辦理。（點我看相關新聞）
嘉義縣
暫無相關資訊。
嘉義市
暫無相關資訊。
台南市
民進黨團8月18日在台南市議會提案將台南超收的稅額和罰款，以普發現金的方式還給市民；國民黨團也表示同意，並建議普發1000元。對此，台南市長黃偉哲說，市府財政有困難，但承諾會進行研議。（點我看相關新聞）
高雄市
暫無相關資訊。
屏東縣
暫無相關資訊。
宜蘭縣
暫無相關資訊。
花蓮縣
民進黨議員胡仁順2月提案，縣府超徵1.3億元，加上中央分配161億元，應普發縣民每人5萬元，2月27日經花蓮縣議會決議通過。7月花蓮縣政府回應，財劃法未獲中央機關行文通知分配數額，加上普發5萬元沒有法律依據，現在也沒有財源，因此目前不會普發5萬元。（點我看相關新聞）
台東縣
暫無相關資訊。
澎湖縣
暫無相關資訊。
金門縣
暫無相關資訊。
連江縣
暫無相關資訊。
其他人也在看
普發1萬登記最快11/11入帳！ 如何領SOP教戰
普發1萬登記網站將在11月5號上午8點起開放，財政部指出，入帳時間各家銀行不同，有銀行最快在11月11號就能陸續入帳，另外ATM領現則是11月17號登場，如果想郵局領現，11月24號起也能帶證件到櫃台領取。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
普發現金1萬元今起開放登記 總統賴清德貼一圖看懂：有五種領取方式
普發現金1萬元11/5（三）上午8:00 起開放登記，總統賴清德臉書發文，這次共有五種領取方式，包含：登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
普發一萬登記怎麼做？小編手把手教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握
普發一萬登記入帳今（5）日開跑，選擇登記入帳的朋友，最快11月11日晚上6點就能收到普發一萬！想要搶先領到普發一萬，登記入帳要怎麼做？Yahoo新聞編輯室小編親自截圖示範，包准你一看就會跟著操作！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 4 小時前
林岱樺稱岡山造勢湧3萬人 柯志恩曝「派人數椅子」沒這麼多
民進黨立委林岱樺表態爭取2026年高雄市長提名，1日晚間在高雄岡山舉辦首場造勢晚會，主辦單位稱現場湧入3萬人。不過，國民黨立委柯志恩透露，有派人數過椅子，真的沒有這麼多，大家聽聽就好。鏡新聞 ・ 1 天前
美國驚傳「貨機墜毀」駭人畫面曝！居民目擊飛機竄火、落地炸出巨大火光
美國肯塔基州路易斯維爾（Louisville）在當地時間，4日發生貨機墜毀事故，該貨機隸屬美國聯合包裹服務公司（UPS），原定飛往夏威夷的檀香山國際機場，未料卻在升空美多久就墜毀，目前傷亡情況不明，相關單位已展開搜救與調查。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
普發一萬／把錢變多！11/5起分流登記 15大銀行加碼優惠抽獎一次看
全民普發現金一萬明（5）天開始登記領取，最快11/12（三）就能入帳，不過為了避免一口氣太多人湧入官方網站，財政部也規劃「分流登記」，究竟如何登記、誰能領取，各大金融機構也祭出多種領取優惠，《台視新聞台視新聞網 ・ 1 天前
普發1萬今起上網登記 侯友宜：新北結合大型活動推優惠
普發現金1萬元今天開始上網登記，新北市長侯友宜今天表示，年底新北市剛好有很多大型活動舉行，包括歡樂耶誕城、跨年煙火及年貨市集等，將推出相關優惠方案。民眾期待已久的普發現金1萬元，今天起依照身分證號碼尾數分流上網登記，侯友宜今天在市政會議後被問到，新北市是否推出加碼優惠方案來刺激消費？自由時報 ・ 2 小時前
鄭麗文稱國防預算太多！蔡正元怒嗆「大嘴巴」 蕭旭岑：他在激勵國民黨
國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上，引發前立委蔡正元痛批「嘴巴那麼大幹什麼？」對此，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）表示，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定與台灣安全。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文上任頻失言 蔡正元怒批超級大嘴巴
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文上任，不過她日前接受《德國之聲》專訪卻頻爆出爭議，不只說俄羅斯總統蒲亭不是獨裁者，更說目前台灣超過3%的國防預算「已經太多了」。對此，前立委蔡正元怒批鄭麗文，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
小河有流金！強忍5度低溫泡河水「撈金」 傳一盆撈5克
小河有流金！強忍5度低溫泡河水「撈金」 傳一盆撈5克EBC東森新聞 ・ 1 天前
普發1萬元11／5開放登記 8大公股銀加碼送
[NOWnews今日新聞]政府「全民+1政府相挺」普發現金1萬元，「登記入帳」將於11月5日開放網路登記，財政部所屬公股銀行積極響應，就登記入帳及ATM領現者，推出多項限時優惠活動，包括現金、刷卡金、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文發言惹火歐洲被封殺 徐巧芯這樣說
[NOWnews今日新聞]國民黨新任黨主席鄭麗文甫上任，卻因為一席「蒲亭並不是獨裁者」言論，先惹怒歐洲各國。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，有知情人士透露，歐洲國家駐台機構已明確表態「不會再跟國民黨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發1萬》登記領錢今上路！18家銀行優惠加碼一次看
普發現金1萬元預登記今（5）日上路，已有例行領取政府津貼或年金者，11/12開始入帳，11/17開放民眾到指定金融機構（含郵局）實體ATM機台領取。臉書粉專「理享人生」分享各銀行「普發一萬加碼」優惠。中時新聞網 ・ 5 小時前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
健保開源 補充保費採年結 防堵拆單
全民健保針對薪資以外、逾2萬元的利息、股利等收入，收取2.11％的補充保費。有民眾為避繳補充保費，會將其拆單，對每筆收入控制在2萬元以下。衛福部長石崇良4日表示，明年將修《健保法》導入年度結算，利息、股利、租金等一年累計逾2萬，就要收取補充保費，且扣繳上限從1000萬元提升至5000萬元，最快民國116年上路，預計可為健保增加100至200億元收入。中時新聞網 ・ 8 小時前
普發現金明天上路！一般民眾最快領錢有三方式 兩類人明天可登記領錢
備備受全民期待的普發現金一萬就要上路了！「全民+1 政府相挺」將採取５種方式發放，其中一般民眾可採取「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」等３種方式，至於「直接入帳」及「造冊發放」則是給特定人士。其中，登記入帳明（5）日起連續5天預登記，採取身分證或居留證尾數分流，明天的身分證或居留證尾數「0、1」的民眾先登記，然後依序每天輪到二個號碼，首批最快入帳時間在11日傍晚至12日。吚外，10日起所有三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文上任內部失火？ 藍粉專開戰親鄭民代
親藍粉專，點名國民黨桃園市議員黃敬平，身為民代，在節目上霸凌網紅鍾明軒，也屢次砲打國民黨，痛批不該繼續當議員，而同黨的桃園市議員凌濤按讚貼文，被網友戲稱，現在是「同室操戈」嗎?TVBS新聞網 ・ 11 小時前
中選會委員缺額！民眾黨推薦這2人 黃國昌：希望賴政府不要虛晃一招
行政院日前發文邀情在野黨推薦中選會委員，民眾黨主席黃國昌今（4）日說，民眾黨推薦政治大學名譽教授江明修、東吳大學政治學系教授蘇子喬2人，他也強調，這是第一次賴清德政府終於邀請在野黨推薦有關於重要獨立機關委員會的人選，希望這一次不是虛晃一招。黃國昌表示，從接到行政院正式來函邀請民眾黨推薦以後，民眾黨開大門走大路、公開透明跟社會徵才，行政院希望明日能夠回覆，所以......風傳媒 ・ 23 小時前
驚世理論！鄭麗文竟喊普丁不是獨裁者 卓榮泰「這1句」反擊嗆爆
即時中心／黃于庭、李美妍報導新任國民黨主席鄭麗文爭議不斷，先前不但以中國人自居，還多次強調「台灣人也是中國人」，更稱「當然要見」中國國家主席習近平；不僅如此，她日前接受《德國之聲》專訪時，竟宣稱俄羅斯總統普丁「不是獨裁者」，再度掀起社會輿論。對此，行政院長卓榮泰今（4）日備詢時做出回應，以1句話嗆爆鄭麗文。民進黨立委吳思瑤今日以「防堵⺠主破⼝ 鞏固⺠主堡壘 反獨裁 反介選 反統戰」一題質詢卓榮泰。她表示，總統賴清德提及「我們不同黨，但要同一國」，引起社會廣泛迴響，這也是對於所有從政者的提醒，政黨對內可以競爭，但對外一定要團結。未料，鄭麗文受訪時竟說「普丁不是獨裁者」，使得全球譁然。對此，卓榮泰回應，民主有普世標準跟價值，獨裁也有從歷史到現代固定印象與認定，「沒有經過人民普選，且長期擔任元首長達1、20年，這完全不是民主國家、民主政治、民主選舉應該有的結果」。因此他指出，如果只有自己認為這個人不是獨裁，而其他人不這麼認為，那個認為他不是獨裁的人，「有獨裁的心態」。接著，吳思瑤拿出《獨裁者的進化》一書，狠酸鄭麗文「顯然沒有讀過」，獨裁者為了讓威權復辟，不斷地進化、升級、包裝，用假民主、偽民主的方式，達到破壞民主人權的政治目的，「如果在您（鄭麗文）眼中認為普丁不是獨裁者，那為什麼在自由民主、選舉公開透明的台灣，賴清德成為國民黨人眼中的獨裁？」吳思瑤又指，如果鄭麗文及國民黨認為普丁不是獨裁者，那中國完全沒有民主選舉，習近平就更是獨裁者了。她強調，普丁與習近平有非常多本質相同之處，「獨裁國家假民主、在位任期無限延長、暗殺政敵整肅異己、發動或恐嚇戰爭轉移內政壓力、重返大國榮光迷思」。不僅如此，吳思瑤強調，普丁侵略烏克蘭，而習近平想要侵犯台灣，都是操弄⺠族主義合理化侵略行為；至於外交策略，普丁大打反北約擴張，習近平則系統性操作疑美論，在台灣也有大量協力者。最後，吳思瑤示警，「強權絕對不是真理、民主不容毀棄」，國民黨作為台灣最大在野黨，她樂見民主政黨政治的競爭，不希望民進黨成為台灣唯一政黨，不要走回一黨獨大舊思維，才能讓台灣民主更優化、健全，「我對鄭麗文發言表達非常深切的不滿與遺憾，不要站錯邊、不要說錯話、不要挺錯人」。原文出處：快新聞／驚世理論！鄭麗文竟喊普丁不是獨裁者 卓榮泰「這1句」反擊嗆爆 更多民視新聞報導陳玉珍怕了？遭控施暴急喊「沒打人」 陳培瑜霸氣嗆：絕對不和解藍委質疑M1A2T紀念臂章寫「Taiwan ARMY」 卓榮泰妙喻這樣回藍明排審停砍年金案 民眾黨團版本出爐民視影音 ・ 20 小時前
烏俄前線再起衝突 川普拒提供烏克蘭戰斧飛彈｜#鏡新聞
根據路透社報導，美國總統川普對於美國向北約成員國出售戰斧飛彈，並由這些國家轉交給烏克蘭的計畫一直態度冷淡，他表明不希望讓戰爭進一步升級，11/2他在空軍一號上再度向記者表示，他暫時不考慮提供烏克蘭，射程可達莫斯科的戰斧巡弋飛彈。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前