普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】

即時中心／黃于庭、李美妍報導新任國民黨主席鄭麗文爭議不斷，先前不但以中國人自居，還多次強調「台灣人也是中國人」，更稱「當然要見」中國國家主席習近平；不僅如此，她日前接受《德國之聲》專訪時，竟宣稱俄羅斯總統普丁「不是獨裁者」，再度掀起社會輿論。對此，行政院長卓榮泰今（4）日備詢時做出回應，以1句話嗆爆鄭麗文。民進黨立委吳思瑤今日以「防堵⺠主破⼝ 鞏固⺠主堡壘 反獨裁 反介選 反統戰」一題質詢卓榮泰。她表示，總統賴清德提及「我們不同黨，但要同一國」，引起社會廣泛迴響，這也是對於所有從政者的提醒，政黨對內可以競爭，但對外一定要團結。未料，鄭麗文受訪時竟說「普丁不是獨裁者」，使得全球譁然。對此，卓榮泰回應，民主有普世標準跟價值，獨裁也有從歷史到現代固定印象與認定，「沒有經過人民普選，且長期擔任元首長達1、20年，這完全不是民主國家、民主政治、民主選舉應該有的結果」。因此他指出，如果只有自己認為這個人不是獨裁，而其他人不這麼認為，那個認為他不是獨裁的人，「有獨裁的心態」。接著，吳思瑤拿出《獨裁者的進化》一書，狠酸鄭麗文「顯然沒有讀過」，獨裁者為了讓威權復辟，不斷地進化、升級、包裝，用假民主、偽民主的方式，達到破壞民主人權的政治目的，「如果在您（鄭麗文）眼中認為普丁不是獨裁者，那為什麼在自由民主、選舉公開透明的台灣，賴清德成為國民黨人眼中的獨裁？」吳思瑤又指，如果鄭麗文及國民黨認為普丁不是獨裁者，那中國完全沒有民主選舉，習近平就更是獨裁者了。她強調，普丁與習近平有非常多本質相同之處，「獨裁國家假民主、在位任期無限延長、暗殺政敵整肅異己、發動或恐嚇戰爭轉移內政壓力、重返大國榮光迷思」。不僅如此，吳思瑤強調，普丁侵略烏克蘭，而習近平想要侵犯台灣，都是操弄⺠族主義合理化侵略行為；至於外交策略，普丁大打反北約擴張，習近平則系統性操作疑美論，在台灣也有大量協力者。最後，吳思瑤示警，「強權絕對不是真理、民主不容毀棄」，國民黨作為台灣最大在野黨，她樂見民主政黨政治的競爭，不希望民進黨成為台灣唯一政黨，不要走回一黨獨大舊思維，才能讓台灣民主更優化、健全，「我對鄭麗文發言表達非常深切的不滿與遺憾，不要站錯邊、不要說錯話、不要挺錯人」。原文出處：快新聞／驚世理論！鄭麗文竟喊普丁不是獨裁者 卓榮泰「這1句」反擊嗆爆 更多民視新聞報導陳玉珍怕了？遭控施暴急喊「沒打人」 陳培瑜霸氣嗆：絕對不和解藍委質疑M1A2T紀念臂章寫「Taiwan ARMY」 卓榮泰妙喻這樣回藍明排審停砍年金案 民眾黨團版本出爐

民視影音 ・ 20 小時前