普發一萬新竹縣橫山鄉加碼5000元、嘉義市準備發6000元！全台地方政府普發現金進度一次看【不斷更新】

社會中心／陳妍霖 宮仲毅 台北報導前民進黨立委陳歐珀，涉嫌貪汙收受463萬賄款，並詐領助理費411萬元，犯罪所得超過874萬，被依貪汙、洗錢及財產來源不明等罪起訴，求刑24年2月，遭羈押禁見174天，台北地方法院今天（24日）開庭，最後裁定500萬交保，限制出境、出海，得配戴電子腳環及個案手機。「交保有話想說嗎？有沒有覺得自己是冤枉的？瘦了幾公斤？」面對媒體詢問，前民進黨立委陳歐珀不發一語，滿頭白髮，腳步沉重，整個人明顯消瘦。涉收賄羈押174天! 陳歐珀500萬交保.限居 週五上午將出庭（圖／民視新聞）羈押禁見174天，總算走出北院，陳歐珀搭車離去，他被檢舉，2016年起，在立委任內，5年收受聯興國際物流公司賄賂，涉嫌貪汙，收受463萬賄款，並詐領助理費411萬多，犯罪所得超過874萬，被依貪汙、洗錢及財產來源不明等罪起訴，檢方求刑24年2月，從6月被關至今，台北地方法院24日開庭，以重要證人均已詰問完畢，大幅降低串供可能，最後裁定500萬交保，限制出境、出海及限制住居8個月，還得配戴電子腳環。涉收賄羈押174天! 陳歐珀500萬交保.限居 週五上午將出庭（圖／民視新聞）「委員，有沒有覺得自己被迫害？」今年6月4號，步入北院，當時還看得出陳歐珀烏黑頭髮，身材圓潤、腰圍明顯，但在看守所待了將近6個月，整個人及體態反差極大，雖然重獲自由，不過北院25日上午9點半開庭，陳歐珀得出庭，持續接受監控。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

