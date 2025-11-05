普發一萬現金登記首日已近57萬人完成 官網順暢 不到兩分鐘搞定
普發一萬現金登記入帳今天上午8時起，於官網（https://10000.gov.tw/）開放線上登記，前五天以身分證字號或居留證號尾數分流，款項將於11日晚間6時起，陸續入帳。今日登記的民眾表示，網站登記流程順暢，只要備妥相關資料，不到兩分鐘即可完成，也沒有網路塞車的現象。
根據財政部統計，截至今天下午1時，已有56萬9723人完成登記。
延伸閱讀》普發一萬登記怎麼做？小編手把手教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握
今年普發現金新台幣一萬元的領取方式，採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放五種方式。登記入帳作業11月5日開跑，開放登記日起前五天，採身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流，明年4月30日前都能登記，款項最快於11月11日起，依各銀行作業程序陸續入帳。
財政部提醒，若於資料登記過程中出現錯誤訊息，可參考普發現金登記網站資訊，其中常見的錯誤訊息包括：健保卡號或身分證統一編號未填寫、金融機構代號未勾選或未填寫，而若為特定偏鄉民眾、直接入帳對象，可至派出所登記領現，或由相關部會直接撥款。
對於一萬元的使用方式，經濟部長龔明鑫今天在立法院接受媒體訪問表示，不希望出現替代消費狀況，意即用這一萬元購買民生用品，替代原本消費，如此將對經濟消費效果有限，但若是額外用法，例如用於國內觀光、旅遊，或是商圈消費等，就可產生很好效果。
龔明鑫指出，額外消費才有助經濟更加溫，他預計領到一萬元後，帶著家人到國內旅遊，剛好配合經濟部推動商圈推廣活動。
至於領取方式，龔明鑫說，自己上次是用提款機領，「我覺得還蠻方便的。」
（責任主編：莊儱宇）
