普發一萬登記不分尾數全民皆可！小編手把手教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握

普發一萬登記今（10）日起不分尾數、全民皆可登記！選擇登記入帳的朋友，最快11月11日晚上6點就能收到普發一萬，想要搶先領到普發一萬，登記入帳要怎麼做？Yahoo新聞編輯室小編親自截圖示範，包准你一看就會跟著操作！

普發一萬登記入帳11月5日開跑！11月10日前完成登記並經檢核成功者，普發一萬最快會在11月11日晚上6點入帳。（示意圖／Getty Images）

普發一萬登記入帳步驟教學：幫自己領

步驟2：輸入資料

步驟3：檢查輸入資料後，點選「確認送出」

步驟4：查看登記結果

普發一萬登記時間？登記官網？

普發一萬登記官網請認明：https://10000.gov.tw/。

普發一萬登記時間：2025年11月5日上午8點開跑，2026年4月30日晚上11點59分截止。請注意，2025年11月5日～11月9日採取分流，只有身分證字號或居留證統一證號尾數符合資格的民眾才能夠登記；2025年11月10日開始則不限尾數、全民皆可登記。

普發一萬登記日起前五日採取分流。（圖片來源／財政部）

普發一萬登記須要輸入哪些資料？

如果是幫「自己」領普發一萬，請依序輸入以下資料：

本人的身分證字號或居留證統一證號。 本人的金融機構（含郵局）代號＋帳號。 本人的健保卡號。

普發一萬登記入帳本人申領，請輸入本人資料、本人帳戶。（圖片來源／財政部）

如果是幫「未滿13歲孩童」代領普發一萬，請父母／監護人其中一人，依序輸入以下資料：

代領人的身分證字號。 代領人的金融機構（含郵局）代號＋帳號。 孩童的健保卡號。

普發一萬登記入帳代領人申領，請輸入代領人資料、代領人帳戶、被代領人健保卡號。（圖片來源／財政部）

普發一萬，未滿7歲僅能由家長代領，7至未滿13歲可由家長代領或以孩童帳戶申領，13歲以上僅能以孩童帳戶申領。（圖片來源／財政部）

輸入完以上資料並且確認正確無誤後，請記得點按「確認送出」。登記完成後，2025年11月13日起，可以回到https://10000.gov.tw/，查詢登記結果。

普發一萬我完成登記了，什麼時候會收到錢？

2025年11月5日～11月10日完成登記並經檢核成功者，普發一萬會在2025年11月11日晚上6點起～11月12日，依各銀行作業程序陸續入帳。

2025年11月11日～11月17日完成登記並經檢核成功者，普發一萬會在2025年11月12日晚上6點起～11月18日，依各銀行作業程序陸續入帳。

2025年11月18日～2026年4月30日，於當日晚上6點前完成登記並經檢核成功者，普發一萬會在當日入帳（遇假日順延至次一營業日）；於當日晚上6點後完成登記並經檢核成功者，普發一萬則會在次一營業日入帳。

普發一萬我有問題，可以找誰？

有問題請撥打政府免費諮詢專線：1988。

若您遇到普發一萬相關可疑訊息，請撥打165反詐騙專線；若您有意進行檢舉，請點進「165反詐騙系統」填寫相關資料，提供警察機關調查。

