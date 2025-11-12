普發一萬登記查詢11/13開放！小編手把手教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握
普發一萬登記現已開放，選擇登記入帳的朋友，11月13日起可以回到https://10000.gov.tw/，查詢登記結果。想要不出門就能在家領到普發一萬，登記入帳要怎麼做？Yahoo新聞編輯室小編親自截圖示範，包准你一看就會跟著操作！
普發一萬我完成登記了，哪裡可以查詢登記結果？
普發一萬登記完成後，2025年11月13日起，可以回到https://10000.gov.tw/，點選查詢登記結果→輸入本人／代領人身分證統一編號或居留證統一證號→輸入發放對象健保卡號→點選確認送出→完成查詢登記結果。
普發一萬我完成登記了，什麼時候會收到錢？
2025年11月5日～11月10日完成登記並經檢核成功者，普發一萬會在2025年11月11日晚上6點起～11月12日，依各銀行作業程序陸續入帳。
2025年11月11日～11月17日完成登記並經檢核成功者，普發一萬會在2025年11月12日晚上6點起～11月18日，依各銀行作業程序陸續入帳。
2025年11月18日～2026年4月30日，於當日晚上6點前完成登記並經檢核成功者，普發一萬會在當日入帳（遇假日順延至次一營業日）；於當日晚上6點後完成登記並經檢核成功者，普發一萬則會在次一營業日入帳。
普發一萬登記入帳步驟教學
步驟1：進入普發一萬官網，點選「登記入帳」
步驟2：輸入資料
步驟3：檢查輸入資料後，點選「確認送出」
步驟4：查看登記結果
普發一萬登記時間？登記官網？
普發一萬登記官網請認明：https://10000.gov.tw/。
普發一萬登記時間：即日起至2026年4月30日晚上11點59分截止，不限身分證字號或居留證統一證號尾數，全民皆可登記。
普發一萬登記須要輸入哪些資料？
如果是幫「自己」領普發一萬，請依序輸入以下資料：
本人的身分證字號或居留證統一證號。
本人的金融機構（含郵局）代號＋帳號。
本人的健保卡號。
如果是幫「未滿13歲孩童」代領普發一萬，請父母／監護人其中一人，依序輸入以下資料：
代領人的身分證字號。
代領人的金融機構（含郵局）代號＋帳號。
孩童的健保卡號。
輸入完以上資料並且確認正確無誤後，請記得點按「確認送出」。
普發一萬我有問題，可以找誰？
有問題請撥打政府免費諮詢專線：1988。
若您遇到普發一萬相關可疑訊息，請撥打165反詐騙專線；若您有意進行檢舉，請點進「165反詐騙系統」填寫相關資料，提供警察機關調查。
