普發一萬登記查詢11/13開放！小編手把手教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握

想讓心臟「越動越年輕」？Maryland大學最新研究指出，規律運動不僅有益心血管健康，還能影響基因層面的老化速度。研究發現，跑步能促進維持端粒長度的蛋白質變化，進而延緩心臟老化、促進DNA修復。 這項研究由Maryland大學運動機能學教授、公共衛生學院副院長史蒂芬．羅斯（Stephen Roth）博士領導。研究團隊讓小鼠在專用跑步機上進行30分鐘運動訓練，模擬美國運動醫學會建議的健康運動量，並與久坐不動的對照組小鼠比較。 結果顯示，運動組小鼠體內多種與端粒維護相關的蛋白質出現顯著變化。端粒是位於DNA鏈末端的「保護帽」，能防止染色體受損；隨著年齡增長，端粒會自然縮短，而過短的端粒與癌症、心臟病等老化相關疾病密切相關。 Stephen Roth博士解釋：「端粒就像鞋帶末端的塑膠頭，能保護基因不被磨損。隨著年齡增長，端粒逐漸縮短，就像樹木的年輪記錄時間一樣，是生理老化的標誌。如果能延緩端粒縮短的速度，心臟組織自然會更健康。」 研究進一步指出，規律運動不僅有助於維持端粒長度，也可能促進DNA修復機制的活性。雖然這項研究目前僅針對囓齒類動物，但為理解運動如何從細胞層面延緩老化提供了重要線索。

常春月刊 ・ 7 小時前