普發一萬詐騙手法曝！「警政署揭完整過程」示警：直接掛電話

普發一萬發放作業持續進行，不少民眾還沒領取，對此內政部警政署呼籲，接到政府機關來電稱身分遭冒用，請即掛斷電話，再向165查證；政府機關不會以電話告知身分遭冒用，需要配合辦案，若遇到類似情況，請務必提高警覺。

內政部警政署分享，有民眾突然接到一通陌生電話，對方自稱是「165 反詐騙中心」，一開口就稱有人用該民眾的證件辦門號，以及領取普發現金一萬元，導致該民眾牽涉案件，需要配合調查，該民眾坦言，聽到「牽涉刑事案件」這幾個字，整個人瞬間就慌了，還沒回過神，對方又說要把電話轉接給「檢察官」。

該民眾當時因為慌張，下意識直接掛掉電話，結果這群自稱警察、檢察官的人仍一直打來，除了口氣都很嚴肅官腔之外，甚至還要該民眾加 LINE，並稱「偵查不公開」，要該民眾不能對外透露。對方表示，為了證明該民眾沒有參與詐騙，必須先凍結名下財產，把貴重物品交給警方保管，並聲稱這是司法程序，若不配合會被視為共犯。

後續該民眾把家中金飾六件，包括戒指、金手鍊、金項鍊等，總價值大概7萬元，加上郵局存摺與提款卡，都帶到對方指定地點的公園，交給一名陌生男子。這名男子穿著白上衣、黑褲子，背著黑色包包、戴口罩，看起來就像助理，該民眾完全看不出異狀，原先以為這樣就結束了，沒想到過了一陣子，對方又在 LINE上要求該民眾提供另一家銀行帳戶的帳號與密碼，隔沒多久，該民眾的帳戶又少了4萬多元，直到真正的警方打電話通知該民眾，表示抓到車手，問該民眾是否拿金飾去典當，這才讓該民眾發現，一直以來與自己接觸的「警察」、「檢察官」、「165」，其實全部都是詐騙集團假冒的。

內政部警政署分享，詐騙集團會假冒165員警來電，稱有人冒用身分申辦電信門號及普發現金，恐涉及刑案，需要將電話轉接給假檢察官，接著假檢警則聲稱為證明清白，需要凍結及代管財產，並要求面交資產（含金飾）、金融帳戶、提款卡、密碼予指定對象。

對此警政署也分享四點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：

接到政府機關來電稱身分遭冒用，請即掛斷電話，再向165查證。

政府機關不會以電話告知身分遭冒用，需要配合辦案。

不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。

不要將金融帳戶、提款卡、密碼交予陌生人。

撰稿：吳怡萱