普發一萬詐騙手法曝！他誤信假檢警 300萬元黃金全沒了
普發一萬登記已開跑，詐騙集團也看準時機，對此內政部警政署呼籲，普發現金登記務必查明官方網站；接到檢察及警察人員來電告知身分遭冒用、涉及刑案，請立即掛斷電話；不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之；若收到可疑電話，或有詐騙疑慮，請直接向165查證。
延伸閱讀》普發一萬「登記入帳」常見Q&A：為什麼登記失敗？怎麼修改入帳帳號？如何查詢登記結果？
內政部警政署分享，有民眾接到自稱是「郵局」打來的電話，且對方也知道該民眾的姓名，讓該民眾放下戒心，一聽到對方表示「有人盜用您的身分證去領普發現金一萬元！」便急忙否認，而對方則解釋，可能是遭到別人冒名盜用，還聲稱要幫忙報案。
沒多久，電話便被轉接給「警方」，一名自稱是刑警的人表示，這案子涉及洗錢，要幫該民眾聯絡檢察官，隨後又有一位自稱「檢察官」的人加該民眾的LINE，顯示的名字是「陳彥章」，並表示「我們查到您的帳戶被盜用，還有人用您的帳戶資金購買黃金。這些黃金很可能是用贓款買的，我們要鑑定它的來源，您必須全力配合司法調查」、「我們會派人到您家附近收取黃金，鑑定完再歸還」。
該民眾雖然感到不安，但想到對方連自己的身分證字號都知道，就覺得應該是真的，當天下午，果真有一名身材高瘦的男子出現在自家樓下，自稱受「檢察官」指派，來收取重約25兩（約300萬元）的黃金，要帶回去作鑑定。直到傍晚，該民眾想再向檢察官追問結果時，卻發現LINE帳號突然消失，訊息全被刪除，打電話過去也變成空號，這才讓該民眾驚覺受騙。
內政部警政署分享，詐騙集團會假冒郵局人員，聲稱某人冒領普發現金，並協助轉接電話向假警察報案，而假警察謊稱案件涉及洗錢等刑案，再轉接給假檢察官調查，隨後假檢察官聲稱要調查帳戶中的黃金來源，要求將黃金交付予指定車手送交鑑定，等收取到黃金後隨即失聯。
對此警政署也分享六點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：
普發現金發放措施，請連結10000.gov.tw查詢。
普發現金防詐專區，請連結165dashboard.tw查詢。
未顯號來電，不要接聽。
接到檢察及警察人員來電告知身分遭冒用、涉及刑案，請立即掛斷電話。
不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。
收到可疑電話，或有詐騙疑慮，請直接向165查證。
撰稿：吳怡萱
