普發一萬詐騙手法曝！誤以為普發現金遭人冒領 他配合辦案損失百萬

普發一萬登記入帳作業從5日開跑，10日起全面開放，日前陸續入帳，也有不少民眾還沒登記，打算等ATM開放領取再領，對此內政部警政署呼籲，金融卡、信用卡，不要寄送給陌生人；收到可疑電話，請不要理會，並直接向165查證。

普發一萬登記入帳作業從5日開跑，10日起全面開放，日前陸續入帳。（示意圖／Getty Images）

內政部警政署分享，有民眾接到一通自稱「板橋郵局」的電話，對方語氣著急，直言該民眾的普發現金一萬元遭人冒領，讓該民眾十分慌張，還來不及多問，對方就說要幫該民眾轉接報案到警察局。隨後，電話那頭出現一位自稱「新北市警察局偵查隊」的人，聲音沉穩又嚴肅，表明希望可以加該民眾的 LINE 方便後續聯絡。

該民眾當下完全沒起疑，加了LINE之後，又陸續出現幾個人，分別自稱是「吳志強警員」、「王維忠督察」和「王盛輝檢察官」，直言該民眾被盜用資料，甚至可能涉及刑事案件，必須「配合財產清查」，並傳來一堆看似官方文件的圖片，讓該民眾完全信以為真。

由於對方表示需要「暫時代管資產」，才能證明該民眾的清白。於是該民眾便依照指示，於11月7日下午2點，在高雄鳳山某家家樂福門口，把自己的土地銀行金融卡交給對方，還交出家裡收藏的黃金。對方則保證「這只是暫時保管，等案件結束就會歸還」，沒想到隔幾天該民眾去了一趟郵局，卻發現帳戶被提領了整整46萬元，連黃金也音訊全無，總計損失106萬元。

內政部警政署分享，詐騙集團會假冒郵局人員，聲稱有人冒領普發現金，並協助轉接電話給假警察，接著假警察要求加LINE聯繫，並轉介假檢察官LINE帳號，且以LINE提供司法文書並謊稱涉及刑案，最後假檢警佯稱為證明清白，需要代管資產，要求交付資產（含黃金）、提款卡。

對此警政署也分享五點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：

聽見檢察官或警察電話或LINE稱涉及刑案，直接掛斷，再查證。

聽見檢察官或警察LINE傳遞司法文書，一定是詐騙。

不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。

金融卡、信用卡，不要寄送給陌生人。

收到可疑電話，請不要理會，並直接向165查證。

撰稿：吳怡萱