普發一萬買什麼？盤點5雙球鞋推薦：楊謹華領獎同款小白鞋、鬼塚虎雪靴球鞋…太Q！

普發一萬元入帳了嗎？還沒想好怎麼花的話，不妨參考編輯近期的心願清單！以下5雙近期的新品球鞋推薦，包含了楊謹華日前在金鐘獎獎台上所穿的小白鞋，以及數雙話題聯名款，一起來看看哪一雙最得你心！

普發一萬推薦球鞋

adidas Originals x Wales Bonner

adidas Originals與英國設計師Wales Bonner於2025年秋冬再度聯手，推出四雙聯名鞋款，包括標誌性的WB Karintha Lo化為嶄新的緞面材質，並延伸出全亮片的華麗款式，WB JAPAN則帶來溫柔亮眼的薰衣草紫色；並透過WB Superstar致敬adidas品牌根源。加上Wales Bonner在2025年10月份宣布成為愛馬仕新任男裝創意總監，身為備受時尚圈關注的設計師，她與adidas的新合作每一雙都值得收藏！



On THE ROGER Advantage，NT$5,016

還記得楊謹華在金鐘獎上台領獎時所穿的小白鞋嗎？由On（昂跑）與網球傳奇費德勒合作推出的THE ROGER系列，其中這雙Advantage鞋型正是楊謹華同款，參考了網球運動而打造的外型，適用於日常生活，低調鞋面內置品牌專屬的緩衝科技，舒適而不簡單！

Black Comme des Garçons x Nike Field General '82，NT$7,780

由Comme des Garçons創辦人川久保玲（Rei Kawakubo）親手操刀的支線品牌 BLACK COMME des GARÇONS，與Nike攜手推出全新聯名系列，除了服裝部分外，也將Nike經典鞋款Field General 82結合Black Comme des Garçons的純黑美學，把Swoosh勾勾以滿版、不規則的裝飾於鞋面，是相當前衛、潮流的選擇！該系列目前已可於初衣食午門市購得。

Onitsuka Tiger Winter Heaven雪靴球鞋，NT$7,780

鬼塚虎於2025秋冬推出Winter Heaven雪靴系列，延伸自2005年品牌曾推出的Snow Heaven，從專業滑雪人員所穿著的款式，轉化為適合冬季日常的保暖鞋款，毛絨內裡材質膚觸極佳，靴筒則運用類羽絨材質與絎縫方式打造，可以自由調整反折造型，前方的毛球點綴更是充滿少女心的亮點！此為編輯本季的心願清單單品，特別分享給你！

Puma Mostro Velvet Dream，NT$3,980

Puma自1999年首度誕生的經典怪獸鞋，於2025年秋冬帶來全新款式，其中高端配色Mostro Velvet系列最得編輯的心，高級的天鵝絨鞋面提供滿滿季節感，份量感、可愛度更足！而Mostro系列的其他嶄新配色，也都非常推薦。

