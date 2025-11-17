普發一萬超商大賣場加碼懶人包：全家好神卡回饋10.5％、家樂福線上購物滿萬送千、全聯最高賺1萬福利點

普發一萬 現金陸續入袋，多家超商、大賣場也跟上腳步推出加碼優惠，究竟普發一萬加碼優惠哪些超商、大賣場有提供？加碼活動內容是什麼？Yahoo新聞編輯室帶大家一同把握放大普發一萬的機會！

普發一萬陸續入袋，各大超商、量販賣場都推出加碼優惠，讀者朋友可依自身需求，放大普發一萬元的價值哦！（示意圖／Getty Images）

加碼1：1000元放大隨取卡

即日起至12月9日，購買7-ELEVEN 1000元放大隨取卡，就能享有回饋金120元（加碼金70元+50點OPENPOINT。白話來說，花1000元購買放大隨取卡後，卡片實際可以動用的額度為1070元，再獲贈50點OPENPOINT。如果讀者朋友把普發一萬用來購足10張1000元放大隨取卡，便可獲得700元的加碼購物金，還有500點OPENPOINT可以運用。請注意，加碼金與加贈點數使用期限只到2025年12月31日。

加碼2：超值500元優惠組

7-ELEVEN另推出「超值500元優惠組」，即日起至12月9日，購買指定飲品、零食、餅乾、衛生紙等物品，最高能夠省下1048元。由於500元優惠組僅限使用指定優惠條碼結帳，因此結帳時務必主動出示或告知門市服務人員要使用500元優惠，才可享有活動價哦！

加碼3：中國信託ATM優惠

即日起至12月14日，憑中國信託ATM Coupon券，每周也享有特定商品買一送一、買二送二優惠，像是大杯精品拿鐵買一送一、特選美式買二送二⋯等。結帳時須主動出示Coupon券給門市服務人員刷讀優惠條碼，每張Coupon券不限制購買優惠組數。

加碼1：好神卡

即日起可以在全家門市購買限量「好神卡」，每張售價2000元，內含全家禮物卡2000元+加碼紅利金210元，等於花2000元買一張卡，實際可以消費2210元，回饋高達10.5%！禮物卡和紅利金皆能分次使用，不過紅利金使用期限只到2025年12月31日，禮物卡則無使用期限。

加碼2：ATM加碼

全家另提供ATM領現加碼優惠，即日起至12月31日，只要在全家門市的台新銀行或玉山銀行或國泰世華銀行ATM提領普發一萬，就能取得小白單商品優惠券，憑券可享 Let’s Café特濃咖啡美式買二送二、厚濃靜岡抹茶拿鐵買一送一⋯等好康。

加碼3：好運刮刮樂

全家也在FamilyMart App中推出「全民普發好運刮刮樂」活動，即日起至11月25日，每張刮刮樂售價1000元，內含1000元禮物卡+紅利金100元，每位會員每日限購三張。每購買一張刮刮樂，將自動獲得一次抽獎資格，有機會抽中價值10000元的Fami錢包購物金！

加碼4：全家行動購加碼

即日起至11月26日上午9時59分，於全家行動購完成單筆訂單，即可登記參加回饋10000點Fami Point活動，每會員限領一次，點數將自12月26日起陸續發送至FamilyMart App會員帳戶。

即日起至12月23日，萊爾富會員單筆消費結帳購買10張馬年發財卡，就送10000點Hi點，買99張發財卡再加碼送20萬點Hi點，每張馬年發財卡售價100元，限量100萬張。在指定時間內，憑馬年發財卡內附的抽獎券登錄序號，還有機會抽中輝達、台積電股票！

加碼2：普發萬元咖啡同慶

即日起至12月23日，萊爾富會員可一次購買大美式450杯，只要1萬元（原價2萬250元），等於單杯只要22.2元、直接5折；或可購買大拿鐵350杯，同樣只要1萬元（原價1萬9250元），等於單杯只要28.5元、直接52折。一次大量購買再分次取，兌換期間可至2027年12月23日，對於習慣喝咖啡的人可說是相當友善！

加碼1：ATM領現優惠

即日起至12月31日，在家樂福賣場內的玉山ATM提領普發一萬，贈送家樂福抽取式衛生紙FSC 24入折價券，限量1萬5000組。

加碼2：線上購物滿萬送千+家速配六日99免運

即日起至12月31日，於家樂福線上購物、家速配或家樂福商城，累積消費滿萬送千（線上購物折價券600元+家速配折價券300元+OPENPOINT100點）。另外，還享有家速配六日消費滿99元免運費的好康，想要在家就能輕鬆添購生活用品的讀者朋友，可以多加利用！

加碼3：INLOVE CAFÉ買50送50

家樂福App線上購物，即日起至11月21日，推出「INLOVE CAFÉ買50送50」活動，美式、拿鐵均享買一送一優惠，可以透過App寄杯分批取用，相當方便。

即日起至11月21日，愛買會員獨享回饋，消費滿1萬元，加贈HAPPY GO點數1000點，點數可用於折抵現金、兌換來店禮等。不過，這項活動僅限量販賣場適用，美食街消費不列入計算，請讀者朋友留意囉！

加碼1：消費滿千加碼福利點800點

即日起至11月30日，每周六、日以全支付單筆消費每滿1000元，贈送限時福利點800點（折合現金為80元），限時福利點使用期限至12月14日為止。

加碼2：指定銀行信用卡優惠疊加

指定銀行信用卡全支付或pxpay，單筆消費滿1300元，限量加贈福利點650點（折合現金為65元，不累贈）。若搭配全支付指定日，滿額最高可享11.1%回饋，活動詳情可以點擊「 PX Pay與信用卡 」參考。

即日起至11月30日，使用會員帳號下單，單筆滿1000元就贈福利點1000點，每位會員最高可獲1萬福利點，數量有限，贈完為止。周末周年慶再加碼，全支付滿1000元贈送限時點1800點（折合現金為180元），全支付滿1288元贈送限時點2500點（折合現金為250元），等於最高可享21.5%回饋！

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞