普發一萬郵局下周一開放臨櫃領現金 首周有分流、動線管控

【時報記者張佳琪台北報導】全民普發現金1萬元，郵局加入領現服務行列！財政部今（21）日宣布，自下週一（24日）起，全台各地共1,292間郵局據點，開放民眾領提領現金，領取期間至115年4月30日止。財政部初步統計至21日中午為止，已有1,550萬人領取1萬元現金，約六成五的領取率。 郵局據點遍布全臺各鄉鎮及離島地區，民眾更能就近在方便時間領取1萬元現金，只要在郵局營業時間至櫃檯領取即可。財政部說明，至郵局領現時，領有健保卡的民眾務必攜帶具照片的健保卡領取；未領有健保卡者，應持身分證或居留證等正本領取。如果委託他人領取，除了攜帶委託人（發放對象）的健保卡，受託人同時也要攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片的身分證明文件正本，並且由受託人簽收領取。 115年4月1日至4月30日間在國內出生並領有出生證明的國民，由家屬備妥出生證明及其生母或生父身分證明文件正本，可於115年5月22日前至郵局臨櫃領取。 財政部提醒，採登記入帳及直接入帳方式的民眾，務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，確保自身權益。如果登記失敗或入帳失敗，也請民眾重新至普發現金官網（https://10000.gov.tw

時報資訊 ・ 1 天前