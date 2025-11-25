普發一萬郵局湧排隊人潮！他不解「明明ATM都可以領」網曝原因

普發一萬發放作業持續進行，昨（24日）新增郵局臨櫃領現的選項，首周採身分證尾數分流方式分散人潮，民眾亦可透過郵局App線上取號，不過現場仍湧排隊人潮，掀起網友討論。

普發一萬發放作業持續進行，昨（24日）新增郵局臨櫃領現的選項。（示意圖／Getty Images）

有網友在論壇Threads發文，表示看到郵局出現排隊人潮，研究了一下才發現昨天是普發一萬郵局領現首日，對此原PO坦言不解，忍不住直呼「長輩們都很心急，其實ATM都可以領 ，不用特別排隊啊」。

貼文一出，掀起大票網友共鳴「ATM免排隊而且很快速就領到」、「今天就去ATM領，根本沒有人在使用，超快」、「我用ATM領不用一分鐘」、「連超商的ATM都能領，其實晚輩可以教他們，這樣排很累...」、「網上登記更快，還不用出門」。

也有網友解釋「（ATM）要輸入一堆數字，對老年人，尤其是眼睛不好的，很費力」、「長輩們不會操作ATM所以排隊領取」、「老花眼會按錯，不如排隊領」、「有些長輩不會用ATM所以大部分會去排隊領！」、「有些長輩其實沒有提款卡哦，並不是所有的人都適合ATM領錢」、「老人家很多不識字的，一輩子沒用ATM領過錢，郵局領確實有服務的必須」、「拿到真鈔才安心且實在！其他方式怕按錯及詐騙」、「老人家怕被詐騙，願意乖乖排隊也不能說什麼」、「老人家怕按錯」、「怕詐騙、怕按錯」。

普發一萬的領取方式多元，管道包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放五種方式。登記入帳作業從5日開跑，10日起全面開放，17日起亦開放ATM領現，民眾可持全國任一金融機構及郵局提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構ATM機台操作，一直到明（2026）年4月30日止都能領取。

