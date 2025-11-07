普發一萬銀行加碼懶人包：元大銀行登記入帳抽11萬、永豐銀行ATM領現抽日本機票！19家銀行優惠一次看
普發一萬現金最快11月11日晚上6點入袋，多家銀行紛紛推出加碼優惠，究竟普發一萬加碼優惠哪些銀行有？怎麼參加？Yahoo新聞編輯室不斷更新，帶大家一同把握放大普發一萬的機會！
相關新聞》普發一萬登記怎麼做？小編手把手教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握
元大銀行
11月5日起至明（2026）年2月28日，選擇普發一萬登記入帳至元大銀行台幣存款帳戶，或持元大銀行金融卡至元大ATM提領普發一萬，便有機會抽中1萬元回饋金（20名）；若指定入帳到元大數位存款帳戶，再享加碼抽10萬回饋金（3名），幸運的話可以一次抱走11萬（1萬+10萬）！
11月5日起至明（2026）年4月30日，選擇普發一萬登記入帳或直接入帳至郵局存簿儲金帳戶，並使用該入帳帳戶透過行動郵局或台灣行動支付App（限郵政金融卡雲支付）於受理TWQR或台灣Pay店家，完成不限金額掃碼支付任一筆，就能參加抽獎，以此類推，掃碼支付交易筆數越多，抽獎機會越多，最多以五次為限，每儲戶限中獎一次，獎項包含新光三越商品禮券1萬元（10名）、全聯禮券1萬元（10名）、統一超商虛擬商品卡1000元（600名）、兩大超商（7-11／全家）二選一購物金100元（4000名）。
台灣銀行
即日起至12月31日，台灣銀行針對「數存新戶」推出優惠，三項任務都完成者，最高可以領到500元回饋金，額滿將公告於台灣銀行官網。
任務一：11月1日前未曾開立過「台灣銀行數位存款帳戶」的本國自然人用戶，只要在11月1日至12月31日首次申請並成功開立台灣銀行「新台幣數位存款帳戶」與「外匯數位存款帳戶」，並選擇普發一萬登記入帳至「台灣銀行新台幣數位存款帳戶」，即可獲得加碼回饋金100元，活動名額限量2萬名。
任務二：10月1日前未曾開立過「台灣銀行數位存款帳戶」的本國自然人用戶，只要在10月1日至12月31日首次申請並成功開立台灣銀行「新台幣數位存款帳戶」和「外匯數位存款帳戶」，並完成綁定該新台幣數位存款帳戶為預設「手機門號收款帳戶」，就能獲得200元回饋金，活動名額限量1萬名。
任務三：9月1日前未曾開立過「台灣銀行數位存款帳戶」及「網路銀行隨身版 App」及「台銀行動+ App」的本國自然人用戶，只要在9月1日至12月31日使用「就學貸款帳號或就學貸款入口網使用者代號、密碼驗證方式」，首次申請並成功開立台灣銀行「新台幣數位存款帳戶」與「外匯數位存款帳戶」，且首次完成開通台灣銀行「台銀行動+ App」，即可獲得200元回饋金，活動名額限量2萬名。
土地銀行
11月17日起至明（2026）年1月16日期間，只要使用土地銀行ATM領取普發一萬，就能獲得抽獎機會，獎項包括台灣Pay金融卡紅利點數8萬點（10名）、8000點（80名）、800點（800名）。得獎後須綁定「台灣Pay」或「土地銀行行動支付App」，並於2027年12月31日前折抵消費金額使用。
合作金庫銀行
11月17日至明（2026）年4月30日，只要使用合作金庫銀行ATM領取普發一萬，即可獲得抽獎資格，11月30日前ATM領現成功者有機會抽iPhone17 256GB一台（3名），明年2月28日前ATM領現成功者（含前一檔未抽中者）有機會抽iPhone17 256GB一台（1名），明年4月30日前ATM領現成功者（含前二檔未抽中者） 有機會抽iPhone17 256GB一台（1名）。明年6月30日前註冊為合作金庫銀行金庫幣會員者，還有機會抽中台灣Pay紅利點數888點（3000名）。
另外，11月5日至明年4月30日，凡持有合作金庫銀行個人信用卡（不含政府採購卡、企業採購卡、商務卡和VISA金融卡），並選擇普發一萬登記入帳至合作金庫銀行或用合作金庫銀行金融卡在合作金庫銀行ATM領取普發一萬，接著使用合作金庫銀行信用卡一般消費每累積達1萬元可獲一次抽獎機會，以此類推，消費金額越高，抽獎機會越多，獎項包含8萬元刷卡金（1名）、1萬元刷卡金（5名）、 1000元刷卡金（50名）、100元刷卡金（500名），獎項擇優限領取一次。
兆豐銀行
11月12日至明（2026）年4月30日，選擇普發一萬登記入帳至兆豐銀行，並使用兆豐銀行信用卡實體卡片付款，或使用台灣Pay（透過「兆豐行動銀行App」或「台灣行動支付App」）綁定兆豐銀行信用卡進行支付之交易，累積新增一般消費達1萬元，正附卡合併每戶（以正卡持卡人身分證字號歸戶計算）限獲得一次抽獎機會，獎項包含1萬元刷卡金（1名）、猛獅文青包（20名）、行李電子秤（50名）。
第一銀行
11月5日至2026年4月30日，凡使用「第e行動 一銀行動支付」、「iLEO 台灣Pay」或「台灣行動支付」銀行帳戶／金融卡雲支付的本國自然人存款戶，選擇登記入帳至第一銀行，就能參加抽獎，獎項包括台灣Pay紅利點數10萬點（5名）、5萬點（60名）。持第一銀行金融卡在第一銀行ATM領取普發一萬者，則可享有momo幣5000點的抽獎機會，一共會抽出2名幸運兒。
華南銀行
11月5日至明（2026）年4月30日，華南銀行客戶選擇登記入帳至華南銀行，並完成LINE個人化服務綁定，即可依選擇的帳戶獲得相應抽獎次數，獎項包含iPhone 17 256GB一台（10名）、LINE POINTS點數50點（2000名），中獎人每人限獲得一個獎項，以價值高者為優先。
選擇華南銀行「一般帳戶」登記入帳，且完成LINE個人化服務綁定，可獲得一次抽獎機會。
選擇華南銀行「SnY數位帳戶」登記入帳，且完成LINE個人化服務綁定，可獲得兩次抽獎機會。
於活動期間新開立SnY帳戶，選擇華南銀行「SnY數位帳戶」登記入帳，且完成LINE個人化服務綁定，可獲得三次抽獎次數。
另經華南銀行邀請之客戶，普發一萬登記入帳至華南銀行，並完成LINE個人化服務綁定，且於活動期間內至華南銀行官網活動登錄專區進行登錄，有機會抽到LINE POINTS點數50點（8000名）；若同時符合上述資格，可雙享權益，額外獲得一到三次相應抽獎次數。
彰化銀行
11月5日至明（2026）年5月31日，持有彰化銀行信用卡者（排除VD卡），選擇普發一萬登記入帳至彰化銀行帳戶，並於活動期間綁定LINE官方帳號個人化服務、申辦信用卡電子帳單，且使用彰銀信用卡刷卡付款累積達1000元，就能獲得刷卡金6萬元抽獎機會一次（1名）；若刷卡金額未滿1000元，仍可參加抽獎刷卡金100元（200名）。
台灣企銀
11月5日至明（2026）年2月28日，凡持有台灣企銀存款帳戶的自然人，選擇普發一萬登記入帳至台灣企銀存款帳戶，或使用台灣企銀晶片金融卡至台灣企銀ATM領普發一萬，便可獲得一次抽獎機會，每一身分證字號依實際成功入帳筆數計算抽獎次數；有申請Hokii數位會員的客戶，可再加碼獲得一次抽獎機會。獎項包括現金2萬元（7名）、現金1萬元（7名）、現金2000元（50名）、現金200元（100名）、台灣Pay紅利點數1000點（150名）、Hokii零錢包（200名）。
台新銀行
11月17日至12月14日，持國內任一銀行金融卡至台新ATM提領普發一萬，就能在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動，活動期間將抽出超過5000名幸運得主，最高可獲1萬點台新Point，並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等店家優惠券。
11月5日至12月14日，選擇普發一萬登記入帳至台新銀行，並在12月31日前成功入帳者，則有機會抽中1萬點台新Point（3名）。登入台新網路／行動銀行，還可領取漢堡王買一送一、肯德基1+1餐點88元、必勝客買小送大、Yahoo購物中心7折券等超值優惠券。
台新銀行另針對Richart數位帳戶新用戶推出專屬優惠，即日起至11月30日，成功開立Richart存款帳戶，並於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」，首次登入Richart App可獲得用戶禮Richart行動電源。
上海商銀
11月5日至明（2026）年1月31日，上海商銀自然人客戶選擇普發一萬登記入帳至上海商銀，並完成綁定官方LINE個人化服務，即可參加抽獎一次；若持上海商銀Debit卡單筆消費滿1000元時，可額外獲得抽獎機會一次，以此類推，消費金額越高，抽獎機會越多；活動期間新申請上海商銀存款帳戶，並開通網路銀行服務的客戶，可額外獲得抽獎機會五次，抽獎獎品為iPhone17 256GB一台。
中國信託
11月17日至12月31日，持金融卡至中國信託銀行ATM提領普發一萬，就能抽「Nintendo Switch 2 主機」加「瑪利歐賽車世界」同捆組。首次綁定中信銀行LINE官方帳號，再送OPENPOINT 50點，以及7-ELEVEN指定商品買二送二獨家優惠。
聯邦銀行
即日起至明（2026）年2月28日，聯邦銀行台幣活期性存款客戶，選擇普發一萬登記入帳至聯邦銀行存款帳戶（實體帳戶、New New Bank數位帳戶皆適用），且加入LINE官方帳號好友，並擇一綁定個人化服務，便可參加樂抽現金回饋活動，每筆成功入帳享一次抽獎機會，每人最高享五次抽獎機會，獎項包括5萬元現金（1名）、1萬元現金（15名）。
台中銀行
11月5日至明（2026）年4月30日，台中銀行帳戶持有人，選擇普發一萬登記入帳至台中銀行，且完成申辦網路銀行／行動銀行客戶的本國年滿18歲自然人，就有機會抽中好禮，獎項包含好禮即享券-全聯頂規好禮組1萬元即享券（2名）、好禮即享券-全聯頂規好禮組2000元即享券（5名）、好禮即享券-全聯頂規好禮組1000元即享券（250名）。
另外，登記入帳選台中銀行Lolly Bank數位帳戶並成功入帳，再加碼抽好禮即享券-四大超商便利組500元（20名）；入帳筆數越多，代領人可獲得越多抽獎機會，每一身分證字號僅限中獎一次。
台北富邦銀行
11月17日至12月31日期間，使用任一銀行金融卡在台北富邦銀行ATM提領普發一萬，或選擇登記入帳至台北富邦銀行帳戶，並在活動結束前綁定台北富邦銀行LINE官方帳號，就能參加抽獎，獎項包括iPhone 17 Pro 256GB、mo幣1萬元、mo幣5000元、mo幣2000元、mo幣500元等，讓您領普發一萬之餘，還有機會把好禮帶回家！
相關新聞》普發一萬北富銀率先加碼 1萬元及iPhone17二方式可抽
永豐銀行
12月31日以前，永豐銀行客戶只要透過永豐銀行ATM領取普發一萬，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）以及大全聯1萬元禮券（5名）。選擇登記入帳至永豐銀行帳戶者（含數位帳戶大戶 DAWHO），則有機會獲得小蜜豐金Bee 1萬6888點（3名）、遠東SOGO百貨5000元即享券（2名）。
相關新聞》普發1萬選永豐ATM 抽日本來回機票 登記入帳抽小蜜豐金Bee16,888點
玉山銀行
玉山銀行針對數位帳戶新用戶推出優惠，10月1日至12月31日期間，凡是今（2025）年9月30日前未曾持有玉山數位存款帳戶者，並於去（2024）年12月31日前無玉山流通之存款帳戶，首次且同時開立玉山台幣、外幣數位存款帳戶，可於開戶流程輸入任務代碼「CASH10K」，並選擇普發一萬登記入帳至玉山數位存款帳戶，在活動結束前完成申辦玉山帳戶自動扣繳玉山銀行信用卡費、綁定玉山LINE個人化服務，便能享有刷卡金800元回饋，活動名額限量2萬名，順序依成功送出開戶申請日期為準，若開戶人數額滿將會於玉山銀行官方網頁更新。
LINE Bank
10月28日至12月31日期間，設定普發一萬登記入帳至LINE Bank主帳戶，不限新舊戶，皆可獲得一次3萬9900元現金的抽獎機會，入帳筆數越多、抽獎次數越多，也就是幫忙代領能夠增加抽獎機會。如果在活動期間首次成為LINE Bank新戶，並同意綁定LINE帳號，還能再額外享有一次3萬9900元現金的抽獎機會。3萬9900元現金幸運得主一共2名，有興趣的讀者朋友務必把握！
相關新聞》普發一萬放大術！LINE Bank登記入帳抽現金39,900元等於一支高階iPhone17
普發一萬小心詐騙！銀行籲「防詐五不」陌生連結千萬別點
普發一萬最快11月12日入帳，不少民眾引頸翹望，但也有詐騙集團看準時機，打算趁虛而入。對此多家銀行都貼出公告示警，不論是政府、銀行，都不會透過電子郵件通知普發一萬，也不會要求輸入信用卡資料認證，若收到普發金簡訊常為假訊息，請大家掌握「防詐五不」原則，只從政府、銀行的官方網站或官方App登入，不點擊陌生連結，避免掉入詐騙集團的陷阱：
不點擊：陌生連結一點，荷包君就消失。
不填輸：個資帳號亂填，恐被詐騙當人頭帳戶。
不匯款：錢一出去，只能報案找警察。
不轉帳：轉的不是錢，是一場惡夢。
不轉傳：別當詐騙的免費廣告員。
普發一萬相關新聞看更多》
撰稿記者：吳怡萱
核稿編輯：廖梓鈞
