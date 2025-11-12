普發一萬陸續入帳！「為什麼我還沒收到？」財政部解答了
首批普發一萬陸續入帳，不少民眾紛紛在社群分享喜悅，也有網友透露自己還沒收到通知，對此財政部解釋，各家銀行作業程序及交易筆數不同，呼籲民眾耐心等待銀行撥款。
延伸閱讀》普發一萬「登記入帳」常見Q&A：為什麼登記失敗？怎麼修改入帳帳號？如何查詢登記結果？
普發一萬登記入帳作業從5日開跑，10日起全面開放，至明（2026）年4月30日前都能登記，款項也於昨天（11日）晚間6時起依各銀行作業程序陸續入帳，有網友在論壇Threads發文，表示「普發一萬已經入帳的舉手，我還沒」，引來大票網友留言。
不少網友回報「Line bank已入帳～」、「中信入帳了」、「今天剛到帳！我是華南～」、「國泰已收到」、「彰化銀入帳」、「尾數0，合庫入帳囉」、「我的彰化銀行已入帳」、「郵局已入帳」、「台新也入帳了」、「華南收到了」、「元大已入帳」、「土地已進」、「第一銀行入帳了」、「台企銀已入帳」、「永豐剛剛入帳了」、「我還沒...」、「還在等」。
財政部在臉書發文指出，凡是直接入帳的特定對象，或採登記入帳5日到10日期間完成登記並檢核成功者，均不受鳳凰颱風影響，將按原訂時程，自昨晚6時起至今天依各家銀行作業陸續入帳，民眾可以透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳，對於有民眾反映尚未收到款項，財政部也解釋「各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待銀行撥款」。
