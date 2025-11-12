普發一萬 兩類民眾今天入帳 明起開放查詢登記結果
普發現金新台幣一萬元上路，財政部今天表示，民眾凡於11月5日起至11月9日預登記期間、及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，或者符合直接入帳資格的民眾，普發現金於今天（12日）入帳。
財政部今天說明，先前於預登記期間完成登記並經系統檢核成功，款項已於11月11日下午6時起至12日依各銀行作業程序陸續入帳。
同時，目前已例行性領取政府津貼或年金的民眾，包含勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，以上民眾不用做任何登記或申請動作，普發現金也會在今天（12日）直接匯撥至其個人帳戶。
財政部提醒，請民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，另「全民+1 政府相挺」官網自11月13日起開放民眾查詢登記結果，若因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記。
民眾也可改採ATM領現（11月17日開放）或郵局領現（11月24日開放）等途徑，領取普發現金。
財政部表示，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳；普發現金相關資訊請以政府網站（https://10000.gov.tw）公布為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。
（責任主編：莊儱宇）
