普發一萬ATM現金提領11/17開放 小編實測3分鐘領取完成教學：領取流程、應備資料、代領方式重點QA一次看
普發一萬ATM領現今天（11/17）開放，許多人喜歡領取現金，可以選擇ATM方式，民眾只要備妥健保卡與提款卡，就可至全台指定金融機構（含郵局）實體 ATM 機臺領取，包含超商內ATM也可以領到，Yahoo新聞編輯室小編親自拍照示範，手把手教學讓你5步驟快速領到一萬元！
相關新聞》懶得出門領？普發一萬網站登記教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握
普發一萬ATM現金提領流程
第一步：出門前往16家指定ATM機台（包含：台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、台企銀、國泰、台新、中信、玉山、元大、永豐、台北富邦、郵局）
第二步：插入本人／代領人提款卡，選擇「全民+1 政府相挺」
第三步：輸入身分證字號後，按確認。
第四步：輸入健保卡卡號後，確認。（健保卡卡號在健保卡中正面左下角12位數字）
第五步：確認資料後，按下確認，領到10張1000元後，放入錢包。
相關新聞》普發一萬ATM現金提領ATM發生未吐鈔情形怎麼辦？常見Q&A一次看
普發一萬ATM現金提領時間
自2025年11月17日凌晨0時起到2026年4月30日止
普發一萬ATM現金提領要帶什麼
1.本人/代領人任一金融機構提款卡
2. 持卡人（本人/代領人）身分證統一編號或居留證統一證號
3. 發放對象健保卡號
普發一萬ATM現金提領 父母或監護人如何幫未滿13歲孩童代領？
父母或監護人要幫未滿13歲孩童代領請先備妥以下三項資料：
代領人提款卡、
代領人身分證統一編號
被代領人（未滿13歲孩童）健保卡號
第一步：前往指定金融機構（含郵局）設置的ATM，
第二步：插入代領人提款卡，選擇「全民+1政府相挺」，
第三步：輸入提款卡密碼，
第四步：輸入代領人身分證統一編號、被代領人（未滿13歲孩童）健保卡號，確認正確後，
第五步：領到10張1000元後，放入錢包。
＊13歲以上未領有提款卡者，不能用ATM領取，請選擇其他適合自己的方式領取。
普發一萬相關新聞看更多》
其他人也在看
ATM明天0時起開放領普發1萬！「4狀況」恐失敗 領取攻略一次看
財政部表示，明天零時起至明（115）年 4月30日，符合領取資格的民眾，可攜帶全國任一金融機構（含郵局）的提款卡，到指定ATM機臺操作，即可領取現金1萬元，除了全臺超過8成的ATM都能領，且跨行免收手續費，讓大家隨時都能就近方便領，但以下幾點需要注意：⠀代領只有未滿13歲...CTWANT ・ 10 小時前
簡單領取4步驟！ATM明起領普發1萬 「4狀況」恐失敗
明天（17日）零時起，只要是指定銀行ATM，備妥證件可領普發1萬現金。 民眾看到ATM機台貼有「普發1萬」的標示，並攜帶金融卡、身分證（或居留證號）與健保卡號，操作完就可領取現金。簡單領取4步驟中廣新聞網 ・ 12 小時前
普發1萬「ATM明日開領」 LINE推查詢地圖據點一次看
「普發現金1萬元」5種領款方式自11月5日起陸續啟動，其中「ATM領現」開放時間為明天11月17日，對此，銀行局指定16間金融機構參與，LINE也推出「一鍵查詢」功能，協助民眾快速找到最近ATM據點，順利領錢。太報 ・ 20 小時前
普發一萬明可ATM領！LINE推查詢地圖 據點一次看
普發一萬明可ATM領！LINE推查詢地圖 據點一次看EBC東森新聞 ・ 22 小時前
普發1萬傳災情？「戶頭入帳突被鎖」領不到錢 金管會清查結果出爐
即時中心／黃于庭報導普發現金1萬元開跑，領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5種，首批登記已於本（11）月12日起陸續入帳。不過近日傳出有民眾收到款項後，卻被銀行判定為可疑金流，帳戶因而遭控管。對此，金管會經全面了解後，公布最新清查結果。民視 ・ 1 天前
【普發現金】11/17免等 ATM直接拿到錢錢！普發領1萬 週一開跑到4月底
普發現金一萬元進入「領錢高峰周」！繼登記入帳大爆量後，政府再宣布普發現金將於11月17日正式開放「ATM領現」，全台2萬8千餘台ATM同步上線、跨行免手續費，覆蓋率超過八成，堪稱史上最大規模ATM現金發放行動。民眾只要看到貼有「普發現金識別貼紙」的ATM，插卡、輸入身分證號與健保卡號，短短30秒就能領到新台幣1萬元。各家銀行也祭出超狂行銷戰，中信銀、永豐銀、北富銀直接把抽獎獎品推到天花板，市場氣氛一片「領錢很有感」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
17日起16家金融ATM能領普發1萬！ 注意「4情境」恐提領失敗
普發現金下週一（17日）開始可以使用ATM領取，民眾只要認明提款機上有貼「普發現金」貼紙，該ATM就可以領取普發現金，但要注意有4種情境可能會領取失敗；而針對久未使用變成控管帳戶的民眾，中華郵政表示，台視新聞網 ・ 1 天前
義大利披薩店老闆嗆「16台人吃5披薩」 遭網灌爆急關IG
義大利披薩店老闆嗆「16台人吃5披薩」 遭網灌爆急關IGEBC東森新聞 ・ 1 天前
「普發1萬」入帳致帳戶被鎖？ 金管會：目前尚未發生
有媒體報導指出，民眾因普發現金登記入帳而遭銀行控管帳戶一事，金管會表示，因普發現金以系統批次入帳，且有備註「行政院發」或「全民+1政府相挺」，金融機構得以清楚辨識款項來源，不會因普發現金入帳而判定有異常金流，進而鎖控帳戶。經金管會全面了解，全體本國銀行（含...CTWANT ・ 1 天前
明起ATM可領普發1萬！看到「這貼紙」全台逾2.8萬機台都能提領
普發現金1萬元將於明（17）日零時起開放ATM領取，領取期限一路至明（115）年4月30日。符合資格的民眾可持全國任一金融機構（含郵局）的提款卡，到貼有「普發現金識別貼紙」的指定ATM操作，即可直接領取現金1萬元，全台總共有28036台可使用，且跨行領取免收手續費。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
「普發1萬」明起全台逾2萬台ATM可領了 「4種情境」別踩雷
普發現金1萬元，明天（11／17）起將進入第二波，ATM領取將在全台超過2萬台ATM上路，金管會主秘林志吉提醒，ATM要注意領取失敗的4種可能，包括非指定的16家金融機構ATM；金融卡與身分證字號對應號碼不同；已結清、警示或管控的帳戶；ATM出現故障、離線或是維修中等。提醒民眾要去領錢時，先確認好各項細節。太報 ・ 11 小時前
普發一萬入帳 郵局久未用帳戶自動解除交易控管
（中央社記者黃巧雯台北15日電）因應政府普發現金一萬元政策，中華郵政表示，民眾為直接或登記入帳選擇郵局帳戶，若帳戶因久未活動而設定管制者，配合普發現金款項入帳，將自動解除交易控管，視為恢復往來。中央社 ・ 1 天前
普發一萬ATM怎領？LINE「一鍵快速查」ATM地圖 全台據點一次看
普發現金新台幣1萬元領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，其中「ATM領現」開放時間為11月17日，據銀行局公開資料，共16家指定金融機構開放ATM提領萬元現金，哪些ATM才有支援普發現金領現呢？LINE推出一鍵查找全台指定ATM據點，相當便利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發一萬「ATM領現」今日開跑！哪些ATM可以領？如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」今（17）日開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至11月13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
入秋最強冷空氣東北季風轉強！氣溫溜滑梯一週天氣先看
多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多 近日天氣多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多，目前有一高氣壓1032百帕，在北緯36度，東經141度，即在日本東方海面，向東移動，時速20公里。週一開始東北季風增強，各地天氣轉涼，各地低溫從19至22度，降至15至日夜溫差大，請留意溫度變化，適時增減衣物，一週天氣概況先看。景點+ ・ 9 小時前
美國AI競賽尚未輸給中國 游庭皓點核心隱憂：中國AI模型正快速吸走開發者
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導人工智慧晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日英國「金融時報」（FinancialTimes）訪問時表示：「中國將會贏得AI競賽。...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前