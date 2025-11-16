普發一萬ATM現金提領11/17開放 小編實測3分鐘領取完成教學：領取流程、應備資料、代領方式重點QA一次看

普發一萬ATM領現今天（11/17）開放，許多人喜歡領取現金，可以選擇ATM方式，民眾只要備妥健保卡與提款卡，就可至全台指定金融機構（含郵局）實體 ATM 機臺領取，包含超商內ATM也可以領到，Yahoo新聞編輯室小編親自拍照示範，手把手教學讓你5步驟快速領到一萬元！

普發一萬ATM現金提領流程

第一步：出門前往16家指定ATM機台（包含：台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、台企銀、國泰、台新、中信、玉山、元大、永豐、台北富邦、郵局）

普發一萬ATM領現，只要有貼普發現金一萬元貼紙的16家銀行ATM皆可領取。

第二步：插入本人／代領人提款卡，選擇「全民+1 政府相挺」

普發一萬ATM領現步驟2-1：先插入金融卡，並輸入密碼。（圖片來源：現場拍攝）

普發一萬ATM領現步驟2-2：按下「全民＋1 政府相挺」。（圖片來源：現場拍攝）

普發一萬ATM領現步驟2-3：按下「全民+1 政府相挺」（圖片來源：現場拍攝）

普發一萬ATM領現步驟2-4：個資同意書案下「同意聲明」。（圖片來源：現場拍攝）

第三步：輸入身分證字號後，按確認。

普發一萬ATM領現，輸入身分證字號後，確認。（圖片來源：現場拍攝）

第四步：輸入健保卡卡號後，確認。（健保卡卡號在健保卡中正面左下角12位數字）

普發一萬ATM領現輸入健保卡卡號（圖片來源：現場拍攝）

第五步：確認資料後，按下確認，領到10張1000元後，放入錢包。

普發一萬ATM領現第五步：按下確認後，即可收到一萬元現金。（圖片來源：現場拍攝）

普發一萬ATM領現5步驟。（圖片取自／財政部10000普發現金）

普發一萬ATM現金提領時間

自2025年11月17日凌晨0時起到2026年4月30日止

普發一萬ATM現金提領要帶什麼

1.本人/代領人任一金融機構提款卡

2. 持卡人（本人/代領人）身分證統一編號或居留證統一證號

3. 發放對象健保卡號

普發一萬ATM現金提領 父母或監護人如何幫未滿13歲孩童代領？

父母或監護人要幫未滿13歲孩童代領請先備妥以下三項資料：

代領人提款卡、 代領人身分證統一編號 被代領人（未滿13歲孩童）健保卡號

第一步：前往指定金融機構（含郵局）設置的ATM，

第二步：插入代領人提款卡，選擇「全民+1政府相挺」，

第三步：輸入提款卡密碼，

第四步：輸入代領人身分證統一編號、被代領人（未滿13歲孩童）健保卡號，確認正確後，

第五步：領到10張1000元後，放入錢包。

＊13歲以上未領有提款卡者，不能用ATM領取，請選擇其他適合自己的方式領取。

普發一萬ATM領現哪裡領？共有16家指定金融機構ATM可領取，只要有貼識別貼紙ATM都可以領。（圖片來源：普發現金ATM領現宣導記者會）

普發一萬ATM領現哪裡領？政府提供16家指定金融機構ATM地點可領取，包含超商內ATM也可以領取。（圖片來源：普發現金ATM領現宣導記者會）

