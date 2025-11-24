普發一萬ATM領現「他操作遇困難」遷怒店員 網全搖頭

普發一萬發放作業持續進行，有超商店員抱怨，近來有民眾選擇到超商ATM領現時，竟因不熟悉操作，遷怒店員「你們要學一下不然客人問都不會」，讓原PO十分錯愕。

普發一萬發放作業持續進行。（示意圖／Getty Images）

有網友在論壇Threads發文，表示近來有民眾到超商ATM領現時，竟因不熟悉操作，而遷怒店員「你們要學一下不然客人問都不會」，對此原PO忍不住錯愕直呼「我就想問ATM領普發一萬到底關店員什麼事？」、「只知道領錢不知道要先找好怎麼操作？」

貼文一出，不少網友搖頭「關店員什麼事，領完要分一點給人家嗎？」、「還有要直接來跟店員領的，都不知道他到底活在什麼世界？」、「為什麼要教這個？我不是很理解，ATM螢幕也有字幕說要輸入什麼資料，到底又是哪裡看不懂？」、「ATM旁邊不是都有貼一張教學方式嗎？照著操作不就好？不會就手機打1988或是旁邊有電話問客服啊！ATM是銀行借放在超商裡面方便民眾好操作不用再跑銀行的，跟超商店員一點關係都沒有的好嗎？」

普發一萬的領取方式相當多元，管道包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放五種方式。登記入帳作業從5日開跑，10日起全面開放，17日起亦開放ATM領現，民眾可持全國任一金融機構及郵局提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構ATM機台操作，一直到明（2026）年4月30日止都能領取。

