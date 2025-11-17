普發一萬ATM領現上路！「他凌晨準點領取」笑：都沒人

普發一萬ATM領現今天（17日）開跑，不少民眾搶在開放的第一時間領取完畢，有網友也分享經驗談，直呼「凌晨12點都沒人」，掀起許多網友討論，在網上造成熱議。

普發一萬ATM領現今天（17日）開跑，不少民眾搶在開放的第一時間領取完畢。（示意圖／Getty Images）

延伸閱讀》 普發一萬ATM現金提領11/17開放 小編實測3分鐘領取完成教學：領取流程、應備資料、代領方式重點QA一次看

有網友在論壇Threads發文，分享自己在普發一萬ATM領現活動開跑第一時間取款的過程，開心直呼「ATM普發一萬第一天，凌晨12點都沒人...一家四口四萬到手」。

貼文一出，不少網友笑稱「我也是整點直接去領」、「哈哈，半夜去領，不用等還快」、「剛領完半夜真的不用等」、「沒想到有人跟我一樣瘋」，也有網友表示「早上6點多剛領完」、「我剛凌晨5點半去ATM領也都沒人，3萬到手」、「剛去郵局領….沒人」、「我是帳戶入帳，但怕明天開始很難領錢，大家都在排隊，剛剛下班回家的路上，馬上找一間ATM領生活費出來」。

今年普發一萬的領取方式相當多元，管道包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放五種方式。登記入帳作業從5日開跑，開放登記日起前五天，採身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流，10日起全面開放，今日起亦開放ATM領現，民眾可持全國任一金融機構及郵局提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構ATM機台操作。

撰稿：吳怡萱