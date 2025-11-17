普發一萬ATM領現今登場！他分享領鈔過程：拿現金感覺比較真實
普發一萬ATM領現今天（17日）開跑，不少民眾躍躍欲試，有網友也分享領取過程，忍不住直呼「拿現金感覺比較真實」，也好奇其他網友的規畫，「有沒有人已經花完哈哈？」掀起討論。
延伸閱讀》普發一萬ATM現金提領11/17開放 小編實測3分鐘領取完成教學：領取流程、應備資料、代領方式重點QA一次看
有網友在論壇Threads發文，表示普發一萬開放ATM領現的第一天，自己便帶著提款卡、健保卡準時報到，輸入身分證後也順利拿到了錢，除了感慨「拿現金感覺比較真實」，也好奇其他網友的規畫，「有沒有人已經花完哈哈？」
不少網友分享「今天剛去領，再存回去，哈」、「全部沒花，匯進帳戶當天直接轉定存了」、「領了但這次沒有什麼想買的東西」、「我也是今天才去領的...」、「」、「我早上9點多去領了，領完後再把錢存進去」、「早上領完的+1」、「沒有花掉，存著，等有需要再用」、「我還沒有領，不過可以說是花完了，已經上網訂了新玩具了，超期待」。
內政部警政署指出，詐騙集團會假郵局人員會來電謊稱有人冒領普發現金，並協助轉接電話給現場假警察，接著假警察佯稱已涉及刑案且檢察官指示代管財產，再傳送假公文，要求面交資產、提款卡。同時，強調偵查不公開。對此警政署也分享七點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：
防範普發現金詐騙案，請堅守四不原則：不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳。
未顯號來電，千萬不要接。
電話聽到代管或監管財產、面交、提款卡，一定是詐騙。
政府機關不會以電話告知身分遭冒用。
不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。
警察或檢察機關的公文，不會以LINE傳遞。
有詐騙疑慮，請向165查證。
撰稿：吳怡萱
