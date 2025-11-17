普發一萬ATM領現今開跑！警政署曝詐騙手法：不會以電話告知身分遭冒用
普發一萬ATM領現今天（17日）開放，對此內政部警政署呼籲，政府機關不會以電話告知身分遭冒用，電話聽到代管或監管財產、面交、提款卡，一定是詐騙；有詐騙疑慮，請向165查證。
內政部警政署分享，有民眾接到一通自稱是「郵局人員」的電話。對方語氣急切，聲稱有人拿該民眾的證件申辦普發現金一萬元，但因為此人長得跟照片不像，因此懷疑是冒領，聽到這裡該民眾心裡一驚，一聽到對方說要幫自己報案，也不覺得哪裡不對。
隨即電話被轉接給自稱台北市政府警察局的陳警員，接著，陳警員向該民眾解釋了個資被冒用的可能原因，該民眾還跟這名陳警員相談甚歡，甚至進一步加了彼此的LINE，說方便後續處理，當下該民眾完全信了。 聊沒多久，對方突然傳LINE向該民眾表示，整起事件有點嚴重，可能涉及刑事案件，檢察官指示要代管該民眾的財產，等案件釐清後才會歸還。
由於陳警員一直堅持這是正常程序，還傳了公文照片，加上該民眾十分擔心自己會被當成嫌疑人，甚至鋃鐺入獄，最後真的依照對方的指示，準備了大筆現金面交，並交付自己的提款卡，直到幾天後，該民眾偶然看新聞稱「公務機關絕不會代管金錢」，這才開始懷疑自己是不是被騙，在鼓起勇氣撥打165後，確認了詐騙，並到派出所報案，清點一下，發現自己前後共損失了3百多萬。
內政部警政署分享，假郵局人員會來電謊稱有人冒領普發現金，並協助轉接電話給現場假警察，接著假警察佯稱已涉及刑案且檢察官指示代管財產，再傳送假公文，要求面交資產、提款卡。同時，強調偵查不公開。
對此警政署也分享七點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：
防範普發現金詐騙案，請堅守四不原則：不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳。
未顯號來電，千萬不要接。
電話聽到代管或監管財產、面交、提款卡，一定是詐騙。
政府機關不會以電話告知身分遭冒用。
不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。
警察或檢察機關的公文，不會以LINE傳遞。
有詐騙疑慮，請向165查證。
撰稿：吳怡萱
