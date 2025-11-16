普發一萬ATM領現11/17開放！常見Q&A：哪些ATM可以領？ATM如何操作？ATM未吐鈔或暫停服務怎麼辦？
普發一萬ATM領現11月17日開放！操作ATM領現的過程中，讀者朋友可能遇到各種問題，比如：該怎麼領？要準備什麼？發生ATM未吐鈔或暫停服務情形怎麼辦？若顯示為問題帳戶，後續又該如何領普發一萬？別擔心！Yahoo新聞編輯室整理財政部提供的常見Q&A，馬上幫您解答疑惑！
普發一萬ATM領現開放領取時間？
自今（2025）年11月17日起，至明（2026）年4月30日為止。
普發一萬ATM領現領取限制？必備證件？
普發一萬ATM領現，限本人領取。未滿13歲者可由父母／監護人其中一人代領，但持居留證者不適用代領功能。
普發一萬ATM領現，必備證件包括：提款卡（本人／代領人）、身分證統一編號或居留證統一證號（本人／代領人）、發放對象健保卡卡號。
普發一萬ATM領現，哪些ATM可以領？
讀者朋友可以前往指定金融機構的任一實體ATM領取，包含：台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、台北富邦商業銀行、中華郵政公司。
普發一萬ATM領現，我要怎麼查ATM的位置？
16家指定金融機構設置的ATM布機地點如下：
台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行：設置於各分行。
國泰世華商業銀行：設置於各分行、全家便利商店、萊爾富、全聯福利中心和台北捷運。
台新國際商業銀行：設置於各分行、全家便利商店、OK超商、楓康／統冠二家連鎖超市及新光三越。
中國信託商業銀行：設置於各分行與7-ELEVEN。
玉山商業銀行：設置於各分行、家樂福Carrefour和全家便利商店。
元大商業銀行：設置於各分行、元大證券分公司、特力屋及長庚醫院。
永豐商業銀行：設置於各分行、永豐金證券分公司與大全聯。
台北富邦商業銀行：設置於各分行、高鐵站和好市多。
中華郵政公司：設置於各郵局，及設置於各機關或學校之郵局。
想要確定住家附近哪裡有ATM，可以點擊上方各金融機構的超連結，進一步了解唷！此外，大家也可以認明ATM機台上張貼的普發一萬服務識別貼紙，確保自己選對機台哦！
普發一萬ATM領現要準備什麼？ATM領現如何操作？
本人領取
準備好本人提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號、健保卡號，前往指定金融機構（含郵局）設置的ATM，插入本人提款卡，選擇「全民+1政府相挺」，輸入提款卡密碼，再依照畫面顯示的指示操作，輸入本人身分證統一編號或居留證統一證號、本人健保卡號，確認正確後，即可領取普發一萬元現金。
父母或監護人幫未滿13歲孩童代領
準備好代領人提款卡、代領人身分證統一編號、被代領人（未滿13歲孩童）健保卡號，前往指定金融機構（含郵局）設置的ATM，插入代領人提款卡，選擇「全民+1政府相挺」，輸入提款卡密碼，再依照畫面顯示的指示操作，輸入代領人身分證統一編號、被代領人（未滿13歲孩童）健保卡號，確認正確後，就能領取普發一萬元現金。
＊13歲以上未領有提款卡者，不能用ATM領取，請選擇其他適合自己的方式領取。
普發一萬ATM領現，可以用哪些金融機構的提款卡領取？
以下金融機構的提款卡，皆可用在ATM領取普發一萬現金：
普發一萬ATM領現，跨行領取要手續費嗎？
不用手續費！舉例來說，小虎拿著中國信託商業銀行的提款卡，前往郵局ATM領取普發一萬，可以實拿一萬元現金，並不會被收取手續費唷！
普發一萬ATM領現，如果ATM發生未吐鈔情形怎麼辦？
倘若ATM因故未吐鈔，可以使用ATM旁的客服電話，並按指示撥號以聯繫客服人員，或撥打該金融機構24小時ATM服務專線，由客服人員協助查詢處理。
台灣銀行：(02)2191-0025、0800-025-168（限市話）。
台灣土地銀行：(02)2314-6633、0800-231-590。
合作金庫商業銀行：(04)2227-3131、0800-033-175（限市話）。
第一商業銀行：(02)2181-1111、0800-031-111（限市話）。
華南商業銀行：(02)2181-0112、0800-487-888（限市話）。
彰化商業銀行：412-2222（手機撥02-412-2222）、0800-365-889（限市話）。
兆豐國際商業銀行：0800-016-168。
台灣中小企業銀行：(02)2357-7171、0800-017-171（限市話）。
國泰世華商業銀行：(02)2383-1000、0800-818-001（限市話）。
台新國際商業銀行：(02)2655-3355、0800-023-123（限市話）。
中國信託商業銀行：(02)2769-5000、0800-024-365（限市話）。
玉山商業銀行：(02)2182-1313、0800-301-313（限市話）。
元大商業銀行：(02)2182-1988、0800-688-168（限市話）。
永豐商業銀行：(02)2505-9999、0800-088-111（限市話）。
台北富邦商業銀行：(02)8751-6665、0800-007-889（限市話）。
中華郵政公司：(04)2354-2030、0800-700-365（限市話）。
普發一萬ATM領現，如果ATM畫面顯示暫停服務怎麼辦？
要是提供款項領取的ATM畫面顯示暫停服務，請撥打該金融機構的24小時ATM服務專線，由客服人員協助查詢處理，或請您至該金融機構鄰近的ATM領取款項。
台灣銀行：(02)2191-0025、0800-025-168（限市話）。
台灣土地銀行：(02)2314-6633、0800-231-590。
合作金庫商業銀行：(04)2227-3131、0800-033-175（限市話）。
第一商業銀行：(02)2181-1111、0800-031-111（限市話）。
華南商業銀行：(02)2181-0112、0800-487-888（限市話）。
彰化商業銀行：412-2222（手機撥02-412-2222）、0800-365-889（限市話）。
兆豐國際商業銀行：0800-016-168。
台灣中小企業銀行：(02)2357-7171、0800-017-171（限市話）。
國泰世華商業銀行：(02)2383-1000、0800-818-001（限市話）。
台新國際商業銀行：(02)2655-3355、0800-023-123（限市話）。
中國信託商業銀行：(02)2769-5000、0800-024-365（限市話）。
玉山商業銀行：(02)2182-1313、0800-301-313（限市話）。
元大商業銀行：(02)2182-1988、0800-688-168（限市話）。
永豐商業銀行：(02)2505-9999、0800-088-111（限市話）。
台北富邦商業銀行：(02)8751-6665、0800-007-889（限市話）。
中華郵政公司：(04)2354-2030、0800-700-365（限市話）。
普發一萬ATM領現，為什麼我的提款卡領款失敗？
領款失敗可能情形如下：
該卡片的帳戶與輸入之身分證統一編號不一致。
該卡片的帳戶為已結清帳戶、警示帳戶或衍生管制帳戶。
該卡片的帳戶所屬分行離線或故障。
如有疑問請洽1988政府免費諮詢專線、發卡行客服專線，或選擇其他金融機構提款卡進行領款。
普發一萬ATM領現，為什麼ATM會顯示「卡片帳戶為問題帳戶」？我該怎麼領普發一萬？
如果您的提款卡所屬帳戶為「已結清帳戶」，請更換另一張提款卡，重新至指定金融機構設置的ATM領取普發一萬。
如果您的提款卡所屬帳戶為「警示帳戶」或「衍生管制帳戶」，請改以郵局領現的方式，領取普發一萬。
花蓮縣光復鄉部分ATM不能領取普發一萬，該怎麼辦？
花蓮縣光復鄉支援普發現金的ATM有12台，其中花蓮光復郵局2台、全聯花蓮光復中山門市1台、全家便利商店光復車站店1台均受先前颱風樺加沙影響毀損，請民眾改至其他8台ATM領取普發一萬，分別為：花蓮光復富田郵局、台糖花蓮觀光糖廠、法務部矯正署自強外役監獄、全家便利商店光復省道店、統冠聯合超市光復店、統一超商太巴塱門市、統一超商馬太鞍門市、統一超商蓮富門市。
花蓮鄉親也可改採線上登記入帳，亦可在11月24日起前往花蓮光復富田郵局以臨櫃方式領取普發一萬。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
