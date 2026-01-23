普發不同調！澎湖白沙加碼1萬 另2鄉將跟進

過年前各縣市政府只要財力許可，都在提前發紅包。（圖／東森新聞）





過年前各縣市政府只要財力許可，都在提前發紅包，像是新竹市政府，加碼5千元消費金，澎湖縣白沙鄉也決議，鄉裡每個人可以多領1萬元，另外2個鄉看到也要跟進，但其他鄉鎮沒錢發放，出現了同個縣，發放獎金不同調的情況。

數錢數錢再數錢，澎湖區公所工作人員，一早就忙著清點白花花的鈔票。工作人員分工合作，有人專注數錢，有人把錢放進紅包袋裡，一次就是10張藍色小朋友。除了中央普發現金一萬，澎湖白沙鄉再加碼一萬元，讓鄉親們好過年。

澎湖民眾：「（平常怎麼花），就拿來花掉啊，我可以領一萬五，（為什麼妳可以領一萬五），我65歲今年有三節獎金，（有三節禮金），還有端午、重陽還有過年。」

又有錢錢可以領，豪邁發言，想怎麼花就怎麼花。因為白沙鄉人口較少，所以鄉公所決定，只要戶籍設在白沙鄉，每人多領一萬，另外七美鄉望安鄉也跟進，已經申請審核，希望鄉親也能享受甜甜福利。不過澎湖面積最大，人口最多的行政區馬公市，卻沒有加碼，發生了明明都在澎湖縣，發放現金卻不同調的狀況。

澎湖民眾：「剛好要過年了啊，加年菜啊，幫小朋友添一些新衣。」

不只澎湖3個鄉有加碼，新竹市民也有錢領。光是一箱就這麼有份量，車上還有好幾箱疊成紙箱牆。新竹市普發加碼五千，除了先前第一階段，匯入帳戶，24日開放第二階段，實領現金。預估有45萬人受惠，設置361個發放所。

發放錢會分別放置在北區香山區公所以及新竹市警局。警方將採最高規格維安，動員警力民力超過700人，絕對安全，直到民眾領到那一刻。

