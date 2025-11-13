普發入帳被判定「金流異常」鎖帳戶... 想解鎖得跨縣市

南投縣 / 綜合報導

行政院普發1萬，民眾開心領錢，但南投卻有一名女子笑不出來，因為她到提款機領錢，卻在未被告知的情況下，帳戶被銀行鎖住，不但無法領錢，也不能匯款，她詢問銀行得到的答案是「金流異常」讓女子傻眼，而且要解鎖帳戶，必須親自到銀行臨櫃辦理，偏偏南投又沒有分行，女子只好專程從南投竹山，騎機車到彰化員林辦手續。

看著入帳的3筆普發1萬，李小姐不但沒辦法幫兩個小孩領，銀行帳戶還被鎖，當事人李小姐說：「目前無法執行轉帳交易。」李小姐8日登記領普發，昨(12)日確認入帳後，先是發現無法在ATM提領，想用APP匯款也不行，還收到銀行警告訊息，顯示金流異常，帳戶被鎖。

當事人李小姐說：「(銀行告知)所以妳的帳號就暫時不能做使用，然後妳必須要帶雙證件，到我們鄰近的銀行去做處理。」因為南投沒有這家銀行的分行，為了辦理解鎖，李小姐從南投竹山騎車40分鐘，到彰化員林臨櫃辦理，再騎回竹山，至少花掉2小時，銀行告訴李小姐，如果帳戶同一天頻繁轉帳，系統就容易偵測異常。

記者VS.當事人李小姐說：「(所以他這個說法你可以接受嗎)，不能接受啊，，我覺得根本就是擾民啊。」

李小姐強調，這個帳戶平常都是在繳卡費和家庭開銷，並不是長期未使用，她把這段經歷PO網，才發現其他縣市，也都有人和她相同遭遇，據了解，銀行帳戶或網銀長期沒有使用，或是沒有匯款存款紀錄，或是突然有大筆資金往來，都可能被銀行列入風險帳戶。

對此銀行也聲明，強調被鎖定的帳戶，大多是過去因其他風險因素而列管，和這次普發作業沒有直接關聯，數鈔，中央普發1萬，大家開心領錢，但為了領錢卻被鎖住帳戶，還得大費周章跑銀行解鎖，民眾忍不住痛批「太擾民」。

