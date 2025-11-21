普發全民國防手冊 美官員肯定賴政府致力建立全社會防衛韌性

主題為「台灣全民安全指引」的國防部2025年「全民國防手冊」資料照，已開始在全台灣普發給民眾。郭宏章攝



美國聯邦參議院外交委員會今天（美東時間11/20）召開「檢視台灣韌性強化法執行情況及未來美台合作機會」聽證會，智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、前白宮官員杜如松（Rush Doshi）都出席作證。杜如松指出賴清德政府因應中國威脅的做法，如提高國防預算、延長義務役期等，並點出台灣開始普發全民國防手冊等作為，杜如松認為賴政府致力建立全社會防衛韌性計畫。面對中國持續加強對台軍事、經濟、政治脅迫之際，杜如松也肯定台灣積極提升自身防衛韌性，採取涵蓋軍事現代化、後備改革、網路防禦等措施。

陸軍一年期義務役戰力鑑測11/6於陸軍南測中心實施紅隼火箭彈射擊訓練。郭宏章攝

智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）在美國國會聽證會中指出，台灣對美國及自由世界的重要性有三個面向，第一，台灣是亞洲與世界的民主燈塔，從威權轉型成為充滿活力的民主國家，是20世紀最成功的民主化故事之一；第二，台灣是全球先進資通訊產品重要供應者；第三，美國對台灣安全的支持，牽動其他盟友對美國安全承諾的信任。

政府近年來推動後備軍人教召改革，實施新制教召14天，強化訓練內容。資料照為國軍全動署後備指揮部後備軍人訓練情況。翻攝臉書

葛來儀指出，中國持續透過軍事力量、經濟壓力、法律戰與心理戰、資訊操弄等方式威脅台灣，呼籲應加速批准與交付對台軍售、建立美台共同生產研發武器平台、增加美國國會議員訪團訪台外，同時建議美國應加強美、台、日、菲之間的合作，以因應中國的灰色地帶威脅。並促進台灣與日本、澳洲、菲律賓等區域夥伴，以及與擁有豐富民防經驗的國家例如芬蘭、瑞典和以色列進行韌性和安全合作。

為強化全民防衛韌性，政府擴大與民間合作推動緊急救護訓練。資料照為消防署、美國精神、壯闊台灣聯盟合辦緊急救護訓練營。消防署提供

杜如松向國會表示，台灣半導體產業位居全球創新與先進製造的核心，生產全球超過一半的晶片，而這些晶片支撐國防、汽車、AI等各式產業與美國的經濟成長，且台灣海峽是全球最繁忙、最重要的海上交通要道之一，台灣對美國來說至關重要。

國防部發布新版全民國防手冊：《當危機來臨時：台灣全民安全指引》。總統府提供。

面對中國對台持續施以共機共艦騷擾、灰色地帶襲擾，對台灣企業進行經濟脅迫、入侵台灣關鍵基礎設施，並對台灣政府進行持續性滲透等，杜如松也列舉數項賴政府因應中國威脅的做法，如提高國防預算、延長義務役期、加速建置不對稱戰力、降低對中國經濟依賴等，並提到台灣在建立全社會防衛韌性方面投入大量資源，由總統級別親自參與。數天前，台灣發放數百萬本手冊，每戶一冊，內容載明如何為入侵或封鎖做好準備，杜如松認為賴政府致力建立全社會防衛韌性計畫。

杜如松強調，台灣賴政府這些措施涵蓋軍事現代化、後備改革、網路防禦等，面對中國持續加強對台軍事、經濟、政治脅迫之際，台灣積極提升自身防衛韌性。

