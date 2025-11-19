普發全民安全指引是浪費？國際友盟這樣看

▲「台灣全民安全指引」於11月19日起展開家戶普發作業，包含芬蘭商務辦事處、美國在台協會（AIT）等都發文相挺。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國防部將比照選舉公報模式，在2026年1月5日前，向全台980萬戶家庭發送新版《台灣全民安全指引》，以協助民眾理解各類災害與危機時的應變方式，相關政策被在野黨質疑浪費公帑。不過，手冊推出後獲得國際友盟熱烈迴響，包含芬蘭商務辦事處、美國在台協會（AIT）、德國在台協會等均在網路上表態支持。

對於台灣發放《台灣全民安全指引》，芬蘭商務辦事處透過官方臉書發文支持，指出芬蘭在民生安全準備與危機應變方面擁有悠久而完善的傳統，政府提供完整線上備災指南，協助民眾在遇到非常事件可以採取正確行動。貼文強調，雖然威脅發生機率不高，但「保持良好準備」始終是芬蘭全社會韌性的基礎，同時肯定台灣最新發布的《全民安全指引》，認為此舉可以提升大眾安全意識，使民眾能在突發狀況中採取適切行動。

廣告 廣告

美國在台協會則於其官方網站「Emergency Preparedness」頁面提供多項應急準備資訊，包含地震、颱風等災害的事前準備建議與事後行動指引，AIT也在網站中特別推薦參考國防部推出的《台灣全民安全指引》，肯定其內容對居民具實質幫助。

此外，德國在台協會近期也於社群平台發布貼文，向民眾介紹《全民安全指引手冊》，並提醒手冊提供多種緊急情境下的自救與互助方式，附下載連結供民眾索取。貼文指出，各國皆逐步重視公民在危機中的行動能力，台灣推行此政策與國際方向一致。

新版《台灣全民安全指引》於9月發布，民眾紛紛詢問如何取得，總統賴清德也在9月份全社會韌性委員會國際論壇中宣布，將確保每個家庭都能拿到手冊，使全民具備基本防災與避難知識，這正是全社會韌性的重要一環。

據指出，全球多國均將普發安全手冊視為必要措施，不僅受到俄烏戰爭威脅的歐洲鄰近國家如捷克、法國已於今年宣布家戶普發，長期面臨俄羅斯壓力的北歐國家芬蘭、瑞典、愛沙尼亞等也皆採行相同模式，台灣近年推動此政策，亦獲多個歐洲友邦肯定；此外，今年歐盟更通過韌性整備綱要，強調提升平時準備能力、確保危機時安全，方向與台灣相同。

另方面，國防部長顧立雄今（19）日受訪時表示，包括瑞典、芬蘭、捷克、愛沙尼亞等多個民主國家早已普遍推行此類家戶手冊，因此台灣做法「並非特例，而是國際趨勢」。

顧立雄指出，過去推出手冊已獲得大量民眾好評，並有許多人詢問紙本版本，而政府也必須顧及數位落差，因此普發紙本可確保每一戶在面對緊急狀況時，都能取得必要資訊，保障生命與財產安全。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

資安即國安！賴清德示警：中國恐透過AI模型危害國家安全

影／堅偉大戰2.0？王世堅急撇清 狂讚何志偉善良年輕是「奇兵」

一張圖看懂地方財源從負轉正！他轟：藍白惡修財劃法掏空中央