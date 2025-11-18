普發全民安全指引耗費逾6400萬元 王鴻薇：明年要打仗？

國防部9月16日推出新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，提供民眾網路、下載，經賴清德總統指示，全國普發實體手冊。根據相關單位說法，將自11月19日起分批發送1100萬本全民安全指引手冊，整個發放需6447萬餘元，平均每本所需經費約5.86元。對此，國民黨立委王鴻薇質疑，經費動用到第二預備金，是明年要打仗還是浪費公帑？

國防部今（18）日召開例行記者會，由全動署物力動員處長沈威志說明普發全民安全指引手冊。他表示，普發任務非年度預算計畫，且相關經費用罄，依行政院指導，由國防部依《預算法》第70條申請第二預備金支應；紙本印製作業由全動署委託軍備局生產製造中心，採最低標決標方式辦理公開招標，決標金額為新台幣4279萬元。

針對媒體詢問普發手冊的行政費用，沈威志回應，普發區分印製、運送、發放等3個部分的預算規劃，其中印製費用申請第二預備金支應，平均每本3.89元；運送由中華郵政協助，採專案限制性招標方式，由軍備局生產製造中心協助；發放則是透過內政部民政系統發放，所有預算都依法依規辦理。

中華郵政公司副處長王世文則表示，運送費用初估180餘萬元。內政部行政區劃科長顏信吉也表示，配合行政院指示調移的相關預算約1988萬餘元，以整個普發的戶數來說，大概每本2元作業費，因為循過去選舉公報模式，選舉公報大概是2元作業費，「我們會再核發給地方政府」。

針對普發全民安全指引，王鴻薇表示，第二預備金往往用於少見的特殊事故或緊急情況，過去多半用於重大天災，以及因應原列經費不敷、臨時需要才能動支，而且每筆動支金額超過5000萬元案件，應先送請立法院備查。

王鴻薇質疑，國防部為什麼特意編列在備查門檻以下，且特地在明年國防相關預算提高狀況下，不編列預算讓立法院正常審查，反而「先斬後奏」動用二備金支應？是明年要打仗？還是急著消化預算浪費公帑？

王鴻薇強調，當在野黨為全民爭取普發現金，人民普遍認同的時候，民進黨卻規避利用監督，用公帑普發戰爭手冊，當成政績向人民邀功。請問這筆錢到底有什麼緊急需要，讓國安會副祕書長林飛帆印書當政績？這是政治花費還是必要花費？

