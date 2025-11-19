普發全民安全指引遭指浪費 綠：支持強化防衛意識預算

（中央社記者王揚宇台北19日電）國防部將普發紙本「台灣全民安全指引」，有立委質疑浪費。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說，任何強化全民防衛意識的支出，都應該支持。至於用什麼方式可以討論，直接否定國防部的政策，大可不必。

國防部表示，台灣全民安全指引（新版全民國防手冊）19日起展開家戶普發作業，透過內政部民政系統寄送至全國約983萬家戶，預計明年1月5日前完成。部分立委質疑發放紙本的必要性，且有浪費之嫌。

對此，鍾佳濱在立法院接受媒體聯訪，提出看法。

鍾佳濱說，全民防衛是所有民主同盟的潮流趨勢，任何強化全民防衛意識的預算支出，都應該支持。至於方式上是否能更現代化、更有效率，可以討論。

鍾佳濱指出，直接否定國防部推動全民防衛的政策，大可不必。國防是眾人的事，不只是國防部的事。

外界討論國民黨中常委何鷹鷺拍片推崇中共，遭國民黨考紀會停職，卻沒有處理黨主席鄭麗文的一些言行。鍾佳濱說，國民黨黨紀如何運用，是國民黨內部的事。國民黨考紀會不敢干涉黨主席言行，卻指中常委鼓吹統一言論不受歡迎，「有點殺雞儆猴」。

對於藍營指太子集團洗錢案是美方交辦，台灣才有動作，是「政府裝睡」。鍾佳濱說，這個犯罪集團在全世界都設有據點，有國家率先啟動，其他的國家跟進，本就是跨國合作的常態，希望未來各國政府聯合打詐，有更積極的作為。（編輯：萬淑彰）1141119