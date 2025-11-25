普發全民安全指引 卓榮泰盼全民為國家安全努力

（中央社記者王揚宇台北25日電）「台灣全民安全指引」陸續普發至全國家戶，引發關注。行政院長卓榮泰今天受訪說，民防手冊是要讓民眾有更好、更高的安全意識，期待全民參與國家安全防衛，大家一起為國家安全多做努力。

民進黨立委蘇巧慧昨天質詢內政部長劉世芳時提及，全民安全指引是教台灣人民如何面對天災人禍，卻沒談到平時如何面對錯假訊息，尤其現在安全指引已被不實訊息攻擊為是要宣示作戰、可以丟回收桶等。

劉世芳當時回應，提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，因為台灣每年有許多地震或天災，應看一下裡面內容，「我覺得提供這個訊息的人要不就是公主病、要不就是王子病，他可能是在無塵室長大的」，無論如何，所有台灣人都不是公主或王子，希望先看內容再決定要不要丟回收桶。

廣告 廣告

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，被問到有關劉世芳對全民安全指引的看法時說，民防手冊是要讓民眾有更好、更高的安全意識，這不僅是現在很多國家通用的一種方式，也是政府期待全民參與國家安全防衛的一種共同手法。

卓榮泰指出，台灣不置外於世界這樣的做法，他認為所有的內閣人員、公務員、民眾，一起為國家的安全多做努力，他也願意從這個方向來為所有的民眾一起鼓勵、合作。（編輯：張良知）1141125