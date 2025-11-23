普發全民安全指引 國防部：屬長期必要公共投資

（中央社記者陳俊華台北23日電）「台灣全民安全指引」19日起展開家戶普發作業。內政部表示，支應發送作業費及分攤運費，共計新台幣2171萬7800元；國防部指出，紙本印製作業決標金額為4279萬元，屬長期且必要的公共投資。

立法院內政委員會24日邀請內政部、國防部列席，就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

內政部送抵立法院的書面報告指出，為提升全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機挑戰的應變能力，國防部全民防衛動員署編製的「全民國防手冊」，於民國114年改版為「台灣全民安全指引」，並就包括近期堰塞湖災害等不同災害類型，在安全指引中提供應變資訊。

廣告 廣告

內政部說，國防部參考近年捷克、法國、瑞典、芬蘭及立陶宛等國家，陸續規劃、發布的新版民防手冊或生存指南，均普遍採行紙本與電子檔併行方式，透過普發或自由索取等機制提供資訊，並考量國內部分高齡民眾對線上下載不甚熟悉，加上災時可能出現斷網、停電等極端情況，普發實體紙本具必要性。

內政部表示，行政院10月23日核定國防部114年「台灣全民安全指引普發計畫」，由國防部負責印製作業，並透過郵政系統運送至各鄉、鎮、市、區公所，內政部則配合協請各直轄市、縣市政府及鄉、鎮、市、區公所，完成安全指引發送至家戶作業。

內政部說，安全指引從11月19日起進行發送，預計明年1月5日前完成全國約980餘萬家戶普發。若民眾未領取到安全指引，可向公所、村里幹事、村里長反映，再由公所補發。內政部將和國防部全民防衛動員署赴地方政府瞭解發送情形。

經費來源部分，內政部表示，是依據行政院114年10月23日核定「台灣全民安全指引普發計畫」，支應發送作業費1988萬3800元，及分攤運費183萬4000元，共計2171萬7800元。

國防部報告指出，印製預算是依行政院指導、申請第二預備金支應；紙本印製作業由全動署委軍備局生產製造中心，採最低標決標方式辦理公開招標，決標金額為4279萬元。

國防部說，在國家安全會議及行政院指導下，以充分準備，應對不可預測的災害風險，可強化對民眾生命與財產安全的保障，屬長期且必要的公共投資，普發計畫將確保每個家戶都能獲得安全指引，提供民眾危機應變資訊，進而提升全民國防安全及防災意識，強化全社會防衛韌性。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1141123