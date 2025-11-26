普發全民安全指引 林飛帆：形成強韌嚇阻力捍衛和平

「台灣全民安全指引」自19日展開家戶普發作業，國安會副秘書長林飛帆今天(26日)表示，普發手冊是要讓全民知道危機發生時如何保護自己、協助彼此，進而讓台灣社會形成強韌嚇阻力，敵人欲發動侵略就必須再三思考，反之，若展現出可能會投降，敵人就會盡可能侵犯我們，形同「邀請侵略」。

「台灣全民安全指引」自19日開始普發到各家戶，預計於明年1月5日完成發放。國安會副秘書長林飛帆26日接受「POP撞新聞」廣播專訪時表示，發放手冊並非台灣創舉，包括瑞典、芬蘭等國家都有印製手冊，告訴民眾平時要備妥糧食、水、手電筒、收音機、緊急避難包等。而「台灣全民安全指引」印有總統署名及國防部落款，代表這是政府給民眾的正式通知書。

主持人詢問，網路上出現「只要跟對岸互動良好、回到九二共識，就不會打仗，因此無須準備，可以把該手冊丟到垃圾桶」等言論，林飛帆強調，我們不能把維護和平的希望寄託於威權，真正能捍衛和平的方式是透過自我防衛實力跟防衛意志，而普發「台灣全民安全指引」就是要讓每個人知道當危機發生時應如何保護自己、協助彼此，當社會因此形成強韌嚇阻力，敵人就必須再三思考是否侵略。林飛帆：『(原音)當你這一個基本的準備跟基本的認識都沒有的時候，那敵人當然會認為說現在是一個好的時機，可以很快速的速戰速決，所以今天的所有準備就是為了強化團結、強化意志、強化韌性，這是我們的核心概念。』

林飛帆強調，「台灣全民安全指引」也清楚告訴民眾當危機發生、面對軍事侵略時，台灣不會投降；假使展現出政府可以投降，試問敵人為何要尊重和平？且敵人也可能利用這個脆弱環節盡可能侵犯，形同「邀請侵略」。

林飛帆指出，「台灣全民安全指引」出版後，看到網路上出現部分反彈，調查後發現其中不少來自境外帳號，警調將展開追蹤與調查；至於部分名嘴或評論引用的論述跟中共官媒如出一轍，其中是否有關連性，相信民眾自會判斷。