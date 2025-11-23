普發全民安全指引「製造恐慌」？國防部引外媒說法駁斥

國防部印製1100萬本「台灣全民安全指引」實體手冊給全國983萬家戶。記者蘇健忠／攝影

新版「台灣全民安全指引」19日起全面普發。立法院明邀國防部、內政部報告普發效益。普發安全指引的動作被部份人批評是「製造恐慌」，國防部在送到立法院的書面報告中引述路透社等外媒報導說法，指手冊內容實用，提升全民自救能力，各國駐台外館也表達支持。

據統計，安全指引印製、運送及發放總經費為6450萬7800元，預計明年1月5日前，分4梯次完成全國約983萬家戶普發，指引提供不同災害類型包括近期堰塞湖災害的應變資訊，如警報音響識別、防空避難設施查詢、避難姿勢等。

立法院內政委員會明邀內政部、國防部就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」專題報告。國防部報告指出，台灣首次推動實體紙本普發，是參考國際趨勢，並考量部分年長民眾不熟悉上網閱讀，且危機來臨時可能斷網、停電，盼透過普發紙本降低數位落差，加強社會大眾對威脅認知及防衛。

針對普發規劃，國防部指出，內政部統計，今年10月家戶數約 983 萬餘戶，每戶將獲得一本手冊；另配合各類公益活動、災防演習、民防團隊訓練、全民國防教育課程及在台外籍人士需求， 共印製1100萬本，含10萬5000本英語版，由國防部依「預算法」申請第二預備金支應，全動署委軍備局生產製造中心採最低標決標方式辦理公開招標，決標金額為4279萬元；發送、運費部分，內政部指出，發送作業費為1988萬3800元及分攤運費183萬4000 元，共2171萬7800元。意即印製、運送費用共6450萬7800元，每本約5.86元。自11月19日分4梯次發放，預計1月5日前完成發放。

內政部報告指出，安全指引內容包含災害應變及緊急避難包準備推廣內容及方式，消防署規劃明年於「消防防災e點通 APP」增列「安全指引離線下載」功能，此外也包含警報音響識別、防空避難設施查詢管道、避難防護姿勢。

不過，賴政府普發安全指引挨批「製造恐慌」，國防部說，國際媒體如路透社指手冊內容實用，不是製造恐慌，而在提升民眾防災準備；美聯社指稱手冊可讀性高，涵蓋天然災害與侵略等多元危機情境， 是提升全民自救能力的重要工具。許多駐台外館如英國在台辦事處表示，對台灣危機應對能力有信心，其餘如美國、德國、芬蘭等在台協會及辦事處均公開在網路表態支持。

