普發剛開始就出現首例詐騙…詐團「誆稱遭冒領」婦人被騙走300萬

社會中心／台北報導

中央普發現金一萬元於昨（5）日開放登記，沒想到馬上就傳出首起詐騙案。一名張姓詐欺車手（25歲）假冒郵局及檢警人員，對台北一名婦人謊稱其身分遭冒用申請現金補助，且涉入洗錢案，對方因此受騙交付300萬元。士林地檢署日前指揮警方專案小組在桃園市拘捕張男；檢方複訊後，依法向士林地方法院聲押禁見張男。

台北士林區一名婦人於10月28日接獲自稱「郵局客服」的電話，對方謊稱其個資外洩，遭人冒名申辦「普發現金一萬元」並假意協助查證，隨後轉接給「警方人員」又誆稱婦人的帳戶涉及洗錢刑案，並聲稱需代管財產。對此，婦人信以為真，先後和對方面交共300萬元，而其家屬得知後，驚覺有異，馬上報警請求協助。

士林分局獲報後，立即成立專案小組，經由監視器畫面及通聯紀錄分析，迅速鎖定出面收款的張男，並於11月4日持搜索票前往桃園市的某間網咖逮捕張男。警方調查，張男有詐欺前科，無業的他以擔任車手維生；而張男落網後稱，自己透過網路找這類工作，依上級指示前往取款，每筆可獲利10萬元，至於收來的300萬元已全額上繳給幕後集團。

檢方複訊後，認定張男犯嫌重大，且有勾串共犯、反覆實施之虞，依詐欺、洗錢防制及組織犯罪等罪嫌聲押禁見。士林分局也特別呼籲，政府普發現金不會要求民眾監管帳戶及匯款。

