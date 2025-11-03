普發同慶．狂灑千金！築間發7.5億元抵用券 加碼抽沖繩來回機票

【陳揚盛／綜合報導】日前行政院宣布普發現金1萬最快11/11入帳，為響應政策及放大回饋廣大消費者，築間餐飲集團(股票代號7723)宣布旗下品牌「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛」、「本格和牛燒肉」、「繪馬別邸」、「紫木槿國烤肉」、「紫木槿韓餐酒館」、「朴庶韓國烤肉」、「朴庶銅盤烤肉」、「築間酸菜魚」、「築間燒肉本命」及「芡芳石頭火鍋」，即日起至11/30共同推出「普發同慶．狂灑千金」活動，更加碼推出店內消費抽台北沖繩來回機票、威秀影城電影票、築間幸福鍋物、燒肉Smile現金抵用券、明治膠原蛋白璀璨金28日份、明治SAVAS乳清蛋白粉及可口可樂歡聚多人大毛毯等多項好禮。讓民眾手中的萬元現金加倍放大，盡情享受美食帶來的加乘歡樂。

行政院日前公布完整發放期程與方式，普發現金1萬元將於11/5起開放登記，最快11/11即可入帳。築間餐飲集團也同步宣布，為迎接此波消費商機，集團霸氣發出近75萬份、總金額高達7.5億元的千元現金抵用券，跨品牌、跨店通用，讓全民感受「萬元現金加倍放大」的喜悅。

即日起至11/30活動期間，憑「普發同慶 狂灑千金」會員大禮包內的現金抵用券，至旗下四大火鍋品牌「築間幸福鍋物」、「有之和牛鍋物放題」、「築間酸菜魚」、「芡芳石頭火鍋」單筆消費滿1000元即可使用1張100元折抵券，單筆不限使用張數。

網路人氣品牌燒肉Smile五周年，改版菜單帶給顧客更實惠的選擇，圖左為「特選和牛四品盛合(898元)」，滿額可免費升級蔥花玉子拌飯。業者提供

同時更推出驚喜加碼，凡使用1張抵用券，即可獲得1次抽獎機會，折抵越多，中獎機率越高！本次抽獎將送出7大獎項，包括品牌500元抵用券、明治膠原蛋白璀璨金28日份、明治SAVAS乳清蛋白粉、威秀影城電影票、可口可樂歡聚多人大毛毯，以及最大獎—日本沖繩來回機票1張，讓消費者從餐桌到旅程都能盡享幸福好禮。

築間幸福鍋物提供多樣的湯底、肉品、海鮮、附餐，以及豐富的自助吧。即日起至11/30搭配會員折抵券最高可省下一千元。業者提供

此外，築間餐飲集團旗下日、韓燒肉及吃到飽系列八大品牌「燒肉Smile」、「本格和牛燒肉放題」、「繪馬別邸」、「紫木槿韓國烤肉」、「紫木槿韓餐酒館」、「朴庶銅盤烤肉」、「朴庶韓國烤肉」及「築間燒肉本命」也同步推出多重優惠活動，讓萬元現金的幸福加倍延伸，全台消費者都能盡享回饋時刻。

「普發同慶，狂撒千金」，活動期間凡於店內用餐就有機會抽中台北沖繩來回機票。業者提供

築間餐飲集團表示，隨著普發現金政策上路與歲末聚餐旺季到來，市場消費動能可望明顯回升。從家庭聚會、尾牙宴席到節慶聚餐，皆為餐飲業注入強勁需求。集團旗下各品牌將持續以多元餐飲型態滿足不同客層喜好，並藉由「普發同慶 狂灑千金」活動進一步激勵消費意願，預期可帶動第四季整體來客數與營收同步成長。築間強調，未來將持續深化品牌創新與服務升級，秉持「回饋消費者」的初衷，打造更具溫度與價值的用餐體驗，讓每一次聚餐都成為消費者感受美味的時刻。

