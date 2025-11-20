普發國防手冊 李明璇爆里長炸鍋了 「第19頁」讓她笑噴

李明璇曝「全民國防手冊」普發全國引爆基層民怨，里長們甚至直批花錢印廢物。（圖／取自李明璇臉書）

國防部新版「全民國防手冊」19日起普發至全國約983萬戶，國民黨前發言人李明璇曝民怨，里長們被搞得人仰馬翻全炸鍋，火大痛批中央亂花錢印一堆廢物，基層還要幫忙搞恐嚇宣傳。最可笑的是手冊19頁竟寫「任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息都是假訊息」。

李明璇19日深夜發文指出，賴政府最近端出這本，說是要教大家如果老共打來怎麼應變。結果呢？她這兩天到各里辦公室走訪，一踏進去就看到地上一箱一箱「中央派下來的貨」。一問，里長們整個火就上來了，大家都在抱怨這本民防手冊把基層搞得人仰馬翻，全部炸鍋。因為中央一紙命令，就把最吃重的行政人力往下丟，里幹事要親自發手冊投遞信箱、要面對里民疑惑、還要幫中央搞恐嚇宣傳。

「里長說：亂花錢印一大堆廢物！」李明璇直言，這個政府最會的不是保護人民，而是「恐嚇人民」。

李明璇強調，真正負責任的政府，除了強化防備，更要降低風險，而不是利用戰爭兩個字來操作選票。她批，講白了賴清德不是在防老共，而是在防自己的支持度下降；更荒謬的是，這次手冊的改版，就是為了加上賴清德的親筆簽名。

李明璇更指，最好笑是第19頁「任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息都是假訊息！」她直呼「不是投降就代表輸喔，不是這樣的喔！」

