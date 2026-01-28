普發姆明小提燈 中市府將研議

今年中台灣燈會主題為「姆明一族」，超萌的嚕嚕咪騎鐵馬小提燈，深受大小朋友喜愛。（陳淑娥攝）

今年中台灣燈會主題為「姆明一族（The Moomins）」，可愛破表的「姆明小提燈」深受大眾喜愛。台中市議會民進黨團總召、市議員周永鴻28日在議會提案，要求市府普發小提燈給全市國小低年級、幼兒園及特殊學校學生，昨獲大會通過。市府觀旅局指出，全市國小以下學童達22萬名，預算有限，將研議可行性。

周永鴻表示，高雄市政府體貼學童家長，直接透過學校系統發放小提燈給學童，避免家長為了領取小提燈而四處奔波，昨天他在議會臨時會提案，建議市府比照辦理，讓台中市國小低年級、幼兒園及特殊學校學生直接在校領取小提燈，落實親子友善政策。

市議員張芬郁認為，台中市不能普發現金，至少「普發小提燈」給幼兒孩童，大家一起組裝小提燈，年味更濃厚。市議員陳淑華則說，國小以下學童都很喜歡元宵小提燈，人數應該不多，普發是不錯的政策。

黃小姐表示，自己小孩分別是幼兒園中班及國小二年級，這幾年為了索取小提燈，都要於燈會期間提早到場排隊，小朋友又很不受控，等太久會吵鬧，常常要在現場安撫，有時打電話去民代服務處詢問，因限量也不易索取，總之很不方便，如果能針對幼童普發小提燈，省去不少困擾。

觀旅局表示，全市國小以下學童約22萬名，製作小提燈經費粗估600萬元，但燈會預算有限，將進一步研議可行性。

觀旅局說明，今年中台灣燈會比照往年於燈會期間現場發送小提燈，平日3000盞、假日4000盞，為期16天。另考量「姆明小提燈」普受好評，將於1月31日、2月7日、2月14日一連3個周六舉辦「拍姆明、送姆明」限時活動，搶先送出千盞小提燈。