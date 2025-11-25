普發小橘書竟遭譏「可丟回收」 劉世芳嗆辣反擊：比小紅書更有用
為提升我國防安全意識、強化社會韌性，上週起「台灣全民安全指引」已陸續普發至全國家戶；然而，在野黨卻齊聲質疑浪費公帑，還指稱此為「宣示作戰」、傳遞不實訊息等，可以丟進回收桶。對此，內政部長劉世芳火力全開，回嗆提供這種訊息的人，「可能是公主病、王子病」，還強調「小橘書」應比中國APP「小紅書」更有參考價值。
立法院內政委員會昨（24）日邀請劉世芳、國防部副部長柏鴻輝就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」專案報告，並進行備詢。
針對「小橘書」引發社會正反兩極評論，民進黨立委蘇巧慧指出，現在流傳許多說法，包括發放此書是否代表「明年要打仗」，或是印製浪費公帑等，甚至有民眾稱「不投降從來都不是政府該做的」。
對此，柏鴻輝回應，外界對於手冊發放的批評指教，國防部將會整合意見，下次參考改進，至於坊間所說「假想災難發生」等情況，面對強敵必須做各種預先推演，且俄烏戰爭爆發後，歐洲各國也遵從此方法，制定全民防衛韌性標準，台灣比照該精神接軌國際。
《台灣全民安全指引》紙本手冊。（圖／擷取自林飛帆臉書）而劉世芳則強硬表示，提供這種錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，因為台灣每年有許多地震、天災，他們應該看一下內容，「這些人要不就是公主病、要不就是王子病，可能是在無塵室長大的」，所有台灣人都不是公主或王子，希望可以先看內容，再決定要不要丟回收桶。
至於該手冊遭反映「字太小」，建議可製作小短片宣導，劉世芳則指出，若有人覺得字太小或字數太多，一定會馬上處理，因為這次是解決數位落差，希望民眾放在客廳裡翻閱，「這本小橘書一定比小紅書更有資訊參考」。
