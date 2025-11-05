普發怎用？「飛日韓、買家電」萬元有找！ 搶搭週年慶、旅展

普發萬元，不少業者搶搭商機。（圖／TVBS）

普發一萬元即將發放，最快11號就能領取，全台民眾已開始規劃如何運用這筆款項。根據調查，民眾的使用計畫多元，包括貼補家用、繳納子女學費、購買民生用品，也有不少人計劃搭配雙11電商優惠或百貨週年慶購物。同時，年末旅展推出多項優惠方案，使國內外旅遊成為另一熱門選擇。各大零售業與旅遊業者紛紛推出促銷活動，希望搶攻這波普發商機。

普發萬元，不少業者搶搭商機。（圖／TVBS）

普發一萬元的發放日期即將到來，最快將於11號開始，許多民眾仍在思考如何運用這筆額外收入。5號是網路登記的第一天，雖然有些民眾表示還沒有明確的消費計畫，但也有人已經做好決定。部分民眾計劃將這筆錢給家人，用於貼補家用或繳納孩子的學費，也有人打算購買日常生活必需品。

電商業者看準普發時機，紛紛推出優惠活動搶攻商機。適逢雙11購物節，多家電商平台針對空氣清淨機、除濕機、微波爐等家電推出萬元折扣，讓消費者能在預算內購得所需家電。另有業者聯合上千家品牌提供優惠回饋，手機平板、系統零組件、美妝與精品成為四大熱銷品類。

普發萬元剛好遇到雙11、百貨公司週年慶檔期。（圖／TVBS）

百貨業者也不甘示弱，10月至11月正值週年慶期間，多家百貨公司推出點數加碼送或滿千元抽獎等活動。百貨公關部協理陳昀隆表示，他們為消費者準備了最多的商品和最好的回饋，期待能有兩位數的業績成長。美妝、保養品、家電甚至黃金珠寶都有特別優惠，吸引消費者前往選購。

隨著年末將近，不少民眾也考慮將普發金用於旅遊。有旅行社針對此波商機，推出日韓泰多天行程，價格在一萬元以內，還有揪團優惠，第2人最高可折6000元。無論是出國滑雪賞楓，或是準備跨年、過年行程，消費者都能透過旅展優惠省下可觀費用。

年末旅展到來，旅行社也搭上普發萬元商機。（圖／TVBS）

各行各業積極搶攻普發一萬元帶來的消費潮，而民眾也更加精打細算，希望能將這筆意外之財發揮最大效益。無論是實用導向的家用支出，或是犒賞自己的購物、旅遊計畫，普發金為台灣經濟注入一股活力。

