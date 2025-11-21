普發新版全民國防手冊！林飛帆喊必要工作：國際共同趨勢
即時中心／潘柏廷報導
國防部今年（2025）9月發行「台灣全民安全指引」國防手冊，經過改版和精修後印製1,100萬紙本，本（11）月19日分批普發給900多萬戶國人，預計將在明年（2026）1月5日發放完畢。對此，國安會副秘書長林飛帆昨（20）日深夜在臉書強調，這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢。
林非凡昨日在臉書以「你檢查家裡的信箱了嗎？」為題表示，政府正在向全國九百多萬家戶發放《台灣全民安全指引》，只要設有戶籍的家戶都能收到這本小橘書。目的是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊。「這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢」。
接著他指出，長期處在俄羅斯軍事威脅下的國家，如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊；瑞典去年也更新了手冊，一樣家家戶戶普發，而瑞典人民將此視為必要的須知，更重要的是，瑞典從1943年以來，直到現在，每一版的全民防衛手冊，都告訴瑞典人民，一旦瑞典遭到武力攻擊，瑞典人不會放棄抵抗，更不可能投降。
他也說，法國政府也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables ，意思是，「人人有責」，非常直白了當，而法國手冊內容涵蓋核攻擊、侵略、恐攻、天災等給民眾的指引，也與台灣一樣有給民眾的物資儲備清單推薦。
「台灣也接上了這個國際趨勢」，林飛帆坦言，雖然確實步伐比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了一些。不過，有開始，總是為時不晚。現在開始準備，就能建構更強韌的社會，更有力量的國家，也更能嚇阻敵人威脅。
林飛帆也提到，手冊已經正式發放，他也與內政部的同仁前去台北市的幾個里，視察發放狀況，非常感謝所有里長、里幹事、公所同仁的協助。
最後他強調，這份《安全指引》將分四梯次，於明年1/5日前完成全國發放，「若您已經拿到，歡迎也拍照上傳讓更多人知道這份資訊；若您還沒拿到，請不要擔心，可以想居住地里長、里幹事、或區公所詢問，若是有不慎遺失，或是因故沒有拿到，也請向區公所詢問。全民有準備，台灣就更安全！」。
