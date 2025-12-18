普發是民心所向！僅剩287萬人未領…台新新光首席經濟學家李鎮宇：賴正府對超徵運用要有整套規劃…需要各部會橫向協調

普發一萬自自11月12日開放領取至今，僅超過一個月，就已有87.82%民眾領取，財政部長莊翠雲昨公布資訊表示，目前估計還剩287萬人沒領，顯示國人相當樂見政府超徵普發現金。對此，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今（18日）上電台節目《新聞放鞭炮》認為，今年超徵的稅收，賴政府應要有團隊進行全面評估，拋出整套規劃來運用該筆資金。他也認為，經濟政策很多時候需要跨部會配合，注重橫向溝通相當重要。

關於今年同樣超徵稅收、達到6000億元，李鎮宇說，如果賴政府有去思考超徵稅收要如何運用，他認為應該要有一個團隊去全面評估，要有一整套的規劃，其實可以去參考國際間的作法。



李鎮宇表示，像美國打經濟政策是財政部長貝森特操盤，這人腦袋是非常優秀的，打的拳法是「一套扣一套」，對美國降息的思考是有一定邏輯存在。



李鎮宇也指出，川普用人往往只選最菁英的人，看其第一任期和第二任期都只用的人才就知道，貝森特在看待片段或整體經濟方向的想法是相當靈活。



李鎮宇提到，賴政府很需要跨部會的橫向協調，在經濟方面的政策很多時候需要許多部會配合，多做橫向溝通相當重要。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

