普發民防手冊掀熱議 凌濤轟民進黨「國防私有化」
[Newtalk新聞] 國防部推出新版「台灣全民安全指引」， 並普發到各家戶，國安會副秘書長林飛帆日前視察發放情況期間，談及民防手冊在很多國家都有。桃園市議員凌濤今（24日）則抨擊，各國的手冊根本不像台灣，把理應公共化、不分執政權的全國國防手冊變成民進黨賴清德的私家文宣。
就普發民防手冊引發議論。林飛帆日前稱，民防手冊在很多國家的全民防衛手冊都有出現，且瑞典1943年起至去年底，每一版的手冊每年的核心概念就是「瑞典不會投降」，眾所皆知瑞典經歷過蘇聯時期各項的威脅挑戰，甚至是冷戰期間等等，瑞典一直在告訴他們的國民，一但遇到軍事侵略的威脅時，「瑞典人不會放棄抵抗」，因此我國的民防手冊中將這段話放進去，也是接軌國際的作為。同時也象徵台灣人民有非常強的自我保護決心。
凌濤則批評，國防手冊大費公帑，內容充斥意識形態，而明明是國防部出版，卻由國安會副秘書長林飛帆出來大秀洗地，宣稱台灣跟法國、芬蘭、瑞典等國一樣，說是台灣接軌國際，嚇阻敵人威脅。
凌濤出示法國、芬蘭、瑞典三個國家的國防手冊簡介稱，經他們一比對，結果真是大「翻車」，衡諸法、芬、瑞，在全國性規模的手冊裡，前言都僅快速簡介「韌性」所代表的意義，結果根本不像台灣，把理應公共化、不分執政權的全國國防手冊變成民進黨賴清德的私家文宣，在全國性國防事務大大落款，洗地不成反而自打臉。
凌濤表示，全社會防衛任性「人人有責」沒錯，但全體國人反對民進黨「國防私有化」，民進黨要認知「政權會更迭，國防要連續」，軍隊早已國家化，民進黨走回頭路，把國防當作民進黨的宣傳品，全民都看不下去。
另就手冊印製費用4279萬元，以動支第二預備金的方式支應，國防部遭質疑有刻意規避立院備查之嫌。凌濤表示，他們希望在討論地方財劃法，還有台美關稅投資額之時，民進黨政府應該省著點，稍微撙節人民納稅錢吧。
更多Newtalk新聞報導
中日關係緊張 黃國昌：日方希望和平落幕 台灣應重視區域穩定
鄭麗文嗆賴清德「勿消費國家英雄」民進黨：祭悼共諜心虛不願認錯
其他人也在看
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 18 小時前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 1 天前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 天前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引北京制裁 蔡正元：日本哪來的膽識？
日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」的說法引發中國大陸採多管道強烈制裁。大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，闡明官方立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，前立委蔡正元作出評論。中天新聞網 ・ 1 天前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 1 天前
林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊「天公伯不同意」
涉入詐領助理費案的，民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場造勢活動，踩進了邱議瑩的大本營，一上台，林岱樺就狂轟檢調，對她斷手斷腳還不夠，還對她下封口令，就是所謂殺人滅口，林岱樺甚至再度搬出天公伯背書，捍衛清白。 #林岱樺#高雄市長初選#狂轟檢調東森新聞影音 ・ 17 小時前
黃國昌：有信心北市議員4+2全壘打 北市長選舉國民黨有誠意合作
中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌19日會面，雙方宣示「以行動顧台灣」。外界關注民眾黨2026台北市布局，黃國昌今天（22日）表示，他對現任議員連任充滿信心，相信在北市議會「4+2」全壘打，是絕對可達成的目標；至於台北市長選舉，與國民黨合作，雙方都有相當高誠意。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026金門縣長選戰 恐三強爭霸
明年地方公職人員選舉倒數，金門縣長陳福海因「排黑條款」無法參選連任，早就著手培養副縣長李文良「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，不少支持者拱李文良參選。此外，國民黨立委陳玉珍早已決定參選，前縣長楊鎮浯也傳出有意回鍋，金門縣長選舉恐成「三腳督」之爭。中時新聞網 ・ 9 小時前
藍綠紅對話之必須
鄭麗文日前在《中國時報》訪問中說：「兩岸和平非國民黨一廂情願就可，若無對岸呼應、國際社會支持，無法落實。」這席務實的敘述，跨出了長期以來國民黨的思維窠臼，清醒地指出兩岸和平需要多方面的條件配合。中共近年對於統一已有自己的戰略進程，國民黨在台灣的代表性逐漸降低，由此國共之間的合作難盡其功，猶需考量民進黨與美日等關鍵因素。中時新聞網 ・ 1 天前
旗山造勢湧入超過2萬人 林岱樺:25年青春都獻給鄉親
南部中心／綜合報導有意角逐2026高雄市長的立委林岱樺，週六在旗山舉辦造勢活動，現場湧入超過兩萬人，林岱樺在台上情緒激動，透露自己八個月來委屈的心情，希望民眾可以看到她的努力，給她初選公平競爭的機會。有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，在旗山舉辦盛大造勢活動。（圖／民視新聞）主持人：「林岱樺，林岱樺凍蒜。」民進黨立委林岱樺，俏皮活潑跳舞進場，有意角逐2026高雄市長的她，在旗山舉辦盛大造勢活動，現場湧入超過兩萬人力挺。民進黨立委林岱樺：「岱樺的認真打拼，是25年所有的青春，所有的力氣，都獻給我們鄉親。」林岱樺上台宣講透露，她所有的青春都奉獻給高雄，但過去這段時間，她被攻擊抹黑、被檢調追殺，讓她感到非常委屈。民進黨立委林岱樺：「因為我的民調衝到第一名，所以過去這段時間，清清白白的岱樺，讓人攻擊讓人抹黑，讓檢調來追殺，用了整整八個月的時間，用盡各種手段，要讓岱樺斷手斷腳，還用起訴書，不存在的曖昧簡訊來糟蹋我，高雄地檢署還要對岱樺下封口令。」有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，在旗山舉辦盛大造勢活動。（圖／民視新聞）而這次的造勢地點，選在旗山，向來都是同黨對手，邱議瑩的大本營，林岱樺上次在岡山造勢，這次選在旗美，開頭三場就直攻高雄三山，也被認為佈局意味濃厚。民進黨立委林岱樺：「困苦的時候我就從哪裡開始，那三山當中，第一個我選在岡山，就是在台美關稅當中，整個扣件業，民進黨立委林岱樺，金屬相關產業的重災區，大旗美地區，更是我們這幾次風災區，所以這也是在大旗美地區，我希望他好山好水。」林岱樺端出政策牛肉，把握初選前衝刺的黃金時光，要爭取更多選民支持。原文出處：旗山造勢湧入超過2萬人 林岱樺：25年青春都獻給鄉親 更多民視新聞報導賴瑞隆推首支形象廣告 邱議瑩:兄弟登山一起努力民進黨立委挺日相高市 邱議瑩與許智傑同台相挺林岱樺倡議高雄護國產業 與日本交流協會討論台日關係民視影音 ・ 1 天前