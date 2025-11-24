普發民防手冊掀熱議 凌濤轟民進黨「國防私有化」

桃園市議員凌濤。 圖：凌濤/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 國防部推出新版「台灣全民安全指引」， 並普發到各家戶，國安會副秘書長林飛帆日前視察發放情況期間，談及民防手冊在很多國家都有。桃園市議員凌濤今（24日）則抨擊，各國的手冊根本不像台灣，把理應公共化、不分執政權的全國國防手冊變成民進黨賴清德的私家文宣。

就普發民防手冊引發議論。林飛帆日前稱，民防手冊在很多國家的全民防衛手冊都有出現，且瑞典1943年起至去年底，每一版的手冊每年的核心概念就是「瑞典不會投降」，眾所皆知瑞典經歷過蘇聯時期各項的威脅挑戰，甚至是冷戰期間等等，瑞典一直在告訴他們的國民，一但遇到軍事侵略的威脅時，「瑞典人不會放棄抵抗」，因此我國的民防手冊中將這段話放進去，也是接軌國際的作為。同時也象徵台灣人民有非常強的自我保護決心。

凌濤則批評，國防手冊大費公帑，內容充斥意識形態，而明明是國防部出版，卻由國安會副秘書長林飛帆出來大秀洗地，宣稱台灣跟法國、芬蘭、瑞典等國一樣，說是台灣接軌國際，嚇阻敵人威脅。

凌濤出示法國、芬蘭、瑞典三個國家的國防手冊簡介稱，經他們一比對，結果真是大「翻車」，衡諸法、芬、瑞，在全國性規模的手冊裡，前言都僅快速簡介「韌性」所代表的意義，結果根本不像台灣，把理應公共化、不分執政權的全國國防手冊變成民進黨賴清德的私家文宣，在全國性國防事務大大落款，洗地不成反而自打臉。

凌濤表示，全社會防衛任性「人人有責」沒錯，但全體國人反對民進黨「國防私有化」，民進黨要認知「政權會更迭，國防要連續」，軍隊早已國家化，民進黨走回頭路，把國防當作民進黨的宣傳品，全民都看不下去。

另就手冊印製費用4279萬元，以動支第二預備金的方式支應，國防部遭質疑有刻意規避立院備查之嫌。凌濤表示，他們希望在討論地方財劃法，還有台美關稅投資額之時，民進黨政府應該省著點，稍微撙節人民納稅錢吧。

