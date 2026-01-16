普發消費金疑不公平 竹市：加碼為補償操作成本

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市將發放消費金，透過數位申請的市民可加碼獲得100元。但有議員質疑，長輩等族群直接匯入帳戶無法加碼，有失公平。市府說，以加碼補償使用數位工具的操作學習成本。

新竹市政府日前宣布竹市振興經濟消費金發放方式，現有市府權管社福系統資料重陽敬老禮金匯款名冊發放之長者（不含未提供轉帳帳戶者）及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置之兒童或少年，本月21日匯入既有帳戶。此外，轄內各區設置發放所，本月24日上午8時至下午4時執行實體現金發放，現場工作人員也採直接匯款方式發放。

此外，數位申請於本月30日至2月28日透過「新竹通APP」辦理登記後匯款，若透過此數位方式申請與匯款入帳，可加碼獲得100元，共可領5100元。

對此，民進黨新竹市議員陳建名今天指出，市府的做法是強制長輩及工作人員必須以匯款方式入帳，剝奪該族群領取5100元的權利，質疑市府利用福利金政策強逼市民使用特定數位工具。

陳建名表示，他主張針對被強制要求匯款的長輩及工作人員全面補發100元差額，以確保所有市民在領取福利金時享有平等待遇，避免數位門檻造成差別待遇的疑慮。

新竹市政府透過文字表示，首波針對列於社福系統的6萬7000多名長輩，延續既有重陽敬老禮金匯款機制，本月21日直接入帳，主要是提供免申請、高便利的自動化服務，確保長輩領取過程安全且無須奔波，相關資訊已於上月發的通知單中載明，非臨時變更。

市府表示，數位申請的加碼是為了鼓勵市民嘗試數位工具，補償其在數位轉型過程中的操作與學習成本；而匯款入帳則著重於無須操作的便利性，故採差異化設計。（編輯：張銘坤）1150116