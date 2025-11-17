普發現金上路，北港警方加強ATM領款安全維護。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】隨著「全民+1 政府相挺」普發現金計劃正式啟動，從今天17日起，民眾可於指定金融機構的ATM機台領取普發現金1萬元。只要該ATM機台上貼有「普發現金」識別貼紙，無論哪家金融機構的提款卡皆可使用。為了確保領款過程中的安全，北港警分局將加強郵局周邊的巡邏警力，並加強對ATM、金融機構及領款點的監控，防止各類犯罪行為發生。

警方特別提醒，民眾在領取現金時，請確保攜帶好提款卡、本人身分證號或居留證號，以及健保卡號，並根據以下四個步驟操作，避免白跑一趟。

北港警分局指出，為了保障民眾的安全，除了強化巡邏外，警方將與金融機構和超商建立密切合作，設立即時通報機制，隨時處理任何可疑情況或詐騙行為，確保領款民眾的人身和財物安全。

分局長陳勇誌強調，政府發放普發現金的程序十分明確，絕不會通過電話、簡訊或電子郵件要求民眾點擊任何連結、輸入帳戶密碼或進行ATM操作。他呼籲民眾，如果收到來路不明的簡訊，切勿隨意點擊其中的連結，也不要填寫Google表單上傳個人資料，應透過官方渠道進行查詢與求證。