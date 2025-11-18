普發現金上路 警方加強巡邏全市提款機

員警出現在提款機前，為民眾說明提領的程序。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕／基隆報導

普發現金ATM領現上路，基隆警方加強全市提款機的巡邏，以守護民眾安全。

民眾引頸期盼的「全民加1，政府相挺」普發現金於今年十一月十七日正式上路，開放民眾可到ATM領取現金，凡是貼有「普發現金」識別貼紙的ATM，使用任何銀行的提款卡皆可領取。

因應提領首日暴增的人潮，避免民眾因久候或其他事端而引起糾紛，警一分局針對轄內各郵局、金融機構及超商等ATM提領處所，規劃加強巡簽的作為，以維護提領處所及民眾安全；並與各提領處所建立緊急聯絡窗口，以利及時處理突發狀況，為提領作業盡一份心力。

分局長溫基興表示，警力加強巡守及建立緊急聯絡窗口，可迅速處理突發事故，有助於秩序的維持，能讓作業人員及排隊提領民眾都感到安心；同時呼籲民眾，開心提領普發現金之餘，也要留意詐騙集團利用普發現金，作為詐騙梗的相關話術，防止受騙，才能安心享受政府加碼福利。