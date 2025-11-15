普發現金下週開跑！郵局帳戶被管制怎麼領 中華郵政：普發現金自動解鎖

中華郵政表示，帳戶若久未使用將自動解除交易控管。（示意圖／趙世勳攝）

政府啟動新一波普發現金政策，每人發放新台幣一萬元，將於下週起陸續開放全台郵局ATM與臨櫃領現服務。中華郵政表示，若郵局儲戶帳戶因久未使用而被系統設定為交易管制帳戶，這次若選擇以郵局帳戶接收現金，無論是直接入帳或登記入帳，系統將自動解除交易控管，帳戶也將視為恢復往來狀態，可正常辦理存款與提款。

根據《壹蘋新聞》報導，此次現金發放共提供五種方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局臨櫃領現、直接入帳與造冊發放。其中ATM領現將於11月17日開放，郵局臨櫃領現則將於11月24日啟動。

中華郵政指出，目前其在全國擁有超過2,000萬戶儲戶帳戶。為配合普發政策，系統設計將自動偵測現金是否成功入帳，如確認入帳成功，則解除原有交易限制，恢復帳戶存提功能，讓民眾可順利領取款項，不會因帳戶未曾使用而受影響。

至於帳戶遭控管的標準，中華郵政說明，目前的控管機制依據風險導向原則實施，對於符合特定條件的長期無往來帳戶，或有疑似異常交易者，採取差異化處理方式。此外，依司法警察單位的要求，也會設定部分帳戶為警示帳戶。

中華郵政也強調，隨著普發現金政策推動，將同步檢視並調整現行防詐與帳戶控管相關機制，確保資金發放流程順暢，讓每位民眾都能順利領取到應有款項。

