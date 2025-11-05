普發現金今登記 龔明鑫曝自己打算怎麼用
[NOWnews今日新聞] 普發現金1萬元今（5）日開放登記，由身分證尾數「0、1」優先登記。對於領到現金怎麼用，經濟部長龔明鑫上午受訪表示，自己領到1萬元後，將會帶著家人到國內旅遊，剛好經濟部也有在推動一些商圈推廣活動，可以搭配使用。
對於自己將要怎麼領取1萬元？他說，上次領錢是用提款機領，「我覺得還蠻方便的！」
他補充，普發現金不希望出現替代消費狀況，就是本來會用的民生用品拿1萬元去買，替代原本消費，那麼對於經濟消費的效果就有限；但如果是額外用法，比如說國內觀光、旅遊，或是商圈消費等，就可以產生很好效果。
另外，主計總處先前預估今年第3季為7.64%，全年可以「保5」，對於普發現金經濟效益。對此，龔明鑫說，多多少少還是會有增添效果，也認為要站上全年5%以上之前就沒有問題，至於是否可能「保6」，則還要再看看。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
政府要中國電商「限期納管」 龔明鑫坦言拚多多、淘寶落地有難度
非洲豬瘟影響餐飲業 龔明鑫：台糖冷凍豬店家15天以上豬肉供貨量
普發現金網8時開放！今尾數「0、1」優先登記 正確網址看過來
其他人也在看
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 23 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 22 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
翻臉酷炫控A錢／拍片爆反骨業配分錢只拿10% 孫生、酷炫「兄弟變仇人」
因性侵案遭起訴、形象重挫的網紅孫生，近來再度掀起話題，他9月直播中才爆料「反骨男孩」成員懷疑酷炫A錢，日前又在粉絲群組發影片吐露心聲，指過去業配酬勞「自己只拿到十分之一」，因不想撕破臉才選擇沉默。雖然孫生這支自爆影片發了後又隨即刪除，但他與酷炫這段從兄弟變仇人的內鬥戲碼，在僅剩的粉絲之間已再次流傳。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
粿粿哥哥開撕！怒嗆范姜彥豐「長年吃軟飯」：誰勝誰負尚未分曉
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌，對象正是藝人王子（邱勝翊），風波尚未平息，雙方各說各話，網路上呈現兩種聲浪。對此，粿粿「哥哥」韓秉融發文怒嗆范姜彥豐奪走聘金、長年吃軟飯，直呼：「未來路很長，誰勝誰負尚未分曉。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
MLB》39歲達比修有手肘手術 2026年球季報銷
聖地牙哥教士日本投手達比修有今天在社群網站上宣布，現年39歲的他已經在上週接受手術，在尺側副韌帶加裝內部支架，2026年球季將無法出賽。TSNA ・ 2 小時前
王子早知會被爆！律師聲明函「只有1重點」 網刷一排問：會不會娶粿粿
范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌，對象竟是藝人王子（邱勝翊），事件延燒至今仍未平息。王子3日由經紀公司表示「暫時停止演藝工作」，4日晚間二度貼出道歉文並曬出律師聲明，認了他付不出賠償金額，希望分期慢慢償還，並會與粿粿共同面對，律師聲明傳達一大重點，就是「希望風波能夠止步於此，避免讓事件傷害再次擴大。」三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 30 分鐘前
黃明志爆「關機失聯」大馬警方正式通緝！ 案件最新進度曝光
網紅謝侑芯10月22日猝逝吉隆坡，歌手黃明志是她生前最後接觸的人，當時黃明志被發現時，身上還藏有毒品，而在警方勘驗現場後，4日決定將轉往謀殺案偵辦，想回頭將已經保釋的黃明志逮補歸案，未料一整天黃明志都關機，經紀人也沒做回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
颱風真要來？今東北部仍有降雨 熱低壓最新路徑曝光
即時中心／林耿郁報導今（5）天仍受東北季風影響，迎風面北部、東北部及東部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區，白天降雨機率仍高，雨勢也較持續，東南部地區及恆春半島也有零星降雨，中南部則為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。民視 ・ 3 小時前