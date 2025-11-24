普發現金今開放郵局臨櫃 本週採身分證單雙號分流

到郵局臨櫃領取普發現金的民眾坐滿原有的候位區，工作人員搬來椅子讓排隊民眾可以稍事休息，窗口櫃台也加派人員說明，加速發款速度。即日起臨櫃領取首週，依身分證或居留證尾數實施單、雙號分流，單號在星期一、三、五辦理；雙號則在星期二、四、六領取。

選擇郵局臨櫃的台北市民林小姐表示，「我是覺得在我的手機說要這樣子上網，如果真的要登錄，很多詐騙集團。」

另一名台北市民說：「幫兒子領的，我的錢12日就進去了。」

中華郵政也提醒，到郵局櫃檯領現如果是代領，除代領對象的健保卡和身分證明文件，代領人也須攜帶具照片的身分證明文件。上午觀察領現狀況大致順暢，各分局都開立專門窗口來辦理。

廣告 廣告

中華郵政台北郵局副局長王國榮評估，「雖然有點人潮，但因為我們的作業非常迅速，每位民眾實際在臨櫃領取的時間不到30秒至1分鐘。」

北市警方表示，已有詐騙集團趁普發現金政策進行詐騙，特別提醒民眾領取只有財政部官網揭露的登記入帳方式，以及前往有識別貼紙的ATM領現、郵局臨櫃3種方式。

台北市警局內湖分局分局長張玲堅提醒，「假借政府的名義通知民眾去做一些不明網站的連結，那這些其實都是有可能是詐騙。」

財政部統計，普發現金政策上路以來，截至24日上午，估計全國已有接近7成民眾領取完畢，以登記領取的比例最高。

更多公視新聞網報導

普發1萬明日起開始登記 最快11日入帳

普發1萬11/5開放網路登記 財政部籲防詐騙簡訊

屏花東3偏鄉普發現金 今起至分駐所登記造冊

